Gratta e Vinci, colpo grosso da 5 milioni: non l’hanno fatto col Miliardario

Gratta e Vinci, colpo clamoroso da 5 milioni di euro. Ecco il tagliando che ha permesso una vincita incredibile e dove è successo

Un colpo clamoroso che succede una sola volta nella vita e non succede a tutti. Nemmeno a quelli che ci provano spesso. Nemmeno a quelli che ci provano quasi tutti i giorni. Perché vincere con un Gratta e Vinci è difficile. Serve solo una cosa: una enorme dose di fortuna e basta. Niente di più. E non tutti ce l’hanno.

L’anno scorso sono stati i lombardi quelli che hanno vinto di più in questo modo. La popolazione è tanta e quindi ovviamente ci sono molte possibilità. Al secondo posto, nel 2023, si è piazzato il Lazio mentre sul gradino più basso del podio è salita la Campania. Che in questo 2024 è partita col botto, visto che è proprio in questa regione del Sud Italia che è stata centrata questa straordinaria vincita da 5milioni di euro. E non è stata centrata con Il Miliardario, il biglietto che di solito ci regala queste grosse sorprese.

Gratta e Vinci, ecco con quale biglietto ha vinto

La storia come al solito è raccontata da Agimeg.it, l’agenzia giornalistica per il gioco in Italia che svela che a Domicella, paesino in provincia di Avellino in Campania appunto, è stata portata a termine una vincita clamorosa, una di quelle che cambiano la vita. Perché 5 milioni di euro sono tantissimi, anche se alla fine nelle tasche del fortunato vincitore ne entreranno un poco di meno per via delle tasse.

Ma quindi, con quale biglietto è stato centrato il colpo? Come detto non è Il Miliardario, quello da 20euro ovviamente, ma e il Nuovo 100X, che ha un valore commerciale identico e che è uno dei tre di questa generazione che permette di toccare delle cifre così importanti e così alte. Insomma, un colpo grosso con un biglietto diverso, un colpo grosso con un tagliando che non è tanto famoso come il “collega” che però come possiamo vedere può decisamente regalare le stesse gioie. Ed è giusto e bello così. Che noia se si vince sempre con lo stesso.