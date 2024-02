Milan-Atalanta 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Atalanta: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 25 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan di Pioli ospita a San Siro l’Atalanta di Gasperini per la partita della domenica sera relativa alla ventiseiesima giornata di campionato in Serie A. Dopo lo scivolone contro il Monza e la sconfitta (indolore) in Europa League, i rossoneri sono chiamati a vincere e a convincere per evitare una crisi di nervi. L’Atalanta è in un periodo di grande fiducia, e Gasperini può contare su vari giocatori in evidente stato di forma.

Nel Milan tornano Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti alle spalle di Giroud. Pioli lancia dal 1′ Florenzi in difesa, come terzino destro e dà fiducia a Thiaw al centro del reparto arretrato. Gasperini risponde con Mirancuk e l’ex rossonero De Ketelaere in avanti, supportati da Koopmeiners.

L’allenatore dei bergamaschi preferisce Ruggeri a Zappacosta sull’out di sinistra. Per il resto Gasperini conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto agevolmente il Sassuolo.

Momenti clou della sfida

I rossoneri partono molto forte e vanno subito al tiro con Giroud. Poi al 2′ vanno già in vantaggio. Leao s’inventa una rete da campione, superando con un tunnel Holm e un tocco sotto Scalvini, per poi tirare una cannonata sotto l’incrocio dei pali. L’Atalanta si sveglia dopo il 10′, quando De Roon prova a sorprendere Maignan: il suo tiro viene rimpallato da Gabbia. Sul pallone va Holm, il suo tiro, però, è respinto da Maignan. Subito dopo c’è il tentativo di De Ketelaere, poco preciso.

I ritmi della partita restano abbastanza alti fino alla mezzora. Al 33′ Leao chiede un rigore per un tocco di mano che non c’è. Il rigore c’è invece al 39′ per l’Atalanta per un contratto fra Giroud (in posizione difensiva) e Holm. Dal dischetto va Koopmeiners e trasforma.

Nel secondo tempo, l’Atalante alza il pressing e cerca di non lasciare il controllo del pallone sempre al Milan. Ma i rossoneri riescono ancora a imporsi. Infatti la prima occasione vera della seconda parte della partita è del Milan con il nuovo entrato Calabria, chiuso bene da Carnesecchi. Loftus-Cheek spreca da buona posizione al 68′. Un minuto dopo è Pulisic a colpire male il pallone e a buttare un’occasione d’oro.

All’80’ Carnesecchi salva su Leao, poi Zappacosta interviene sulla linea fermando il tap-in di Giroud. I rossoneri continuano ad attaccare ma senza riuscire a creare occasioni davvero pericolose. La Dea, invece, si chiude in difesa per proteggere il pareggio.

Tabellino e pagelle di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (55′, Calabria), Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bennacer (79′, Musah), Adli; Pulisic (86′, Okafor), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (89′, Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′, Zappacosta), de Roon, Ederson, Ruggeri (78′, Hein); Koopmeiners; Mirancuk (63′, Scamacca), De Ketelaere (46′, Lookman). All. Gasperini

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 2′, Leao; 41′, Koopmeiners (rig)

NOTE: Ammoniti: 40′, Pioli; 43′, De Roon; 45′, Holm; 45′, Leao; 55′, Lookman; 93′, Ederson. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Leao, per il goal da fuoriclasse e per la maggior voglia che sembra metterci per buona parte della gara: si espone nelle solite sgasate ma anche in cross più precisi e passaggi veloci (7,5). Adli gioca semplice ma sbaglia pochi passaggi ed è attento in chiusura e nelle marcature preventive (6,5). Non una buona partita per De Ketelaere, che forse subisce troppo la pressione della sfida da ex (5,5).

Holm alterna buone giocate a interventi nervosi (6). Non convince la partita di Pulisic, probabilmente non in forma (5,5). Scalvini soffre tantissimo Leao (5). Un’altra grande prestazione per Carnesecchi (7). Ederson è uno dei più positivi nell’Atalanta: corre tantissimo e chiude bene a centrocampo (6,5). Nel Milan Bennacer ci mette fisico e senso tattico (6,5). Scamacca non incide e non tiene mezzo pallone (5). Gabbia si distingue per l’ennesima buona prova in difesa (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non concede al 33′ del primo tempo il rigore chiesto da Leao per un presunto colpo con la mano di Holm. Per Orsato si affida anche al VAR per capire che non c’è niente. Farà discutere il rigore concesso poco dopo alla Dea (è Irrati a richiamare Orsato): Holm ci marcia un po’ (viene toccato sul braccio ma si tiene la testa, come se Giroud lo avesse colpito con una pedata sul volto). Sembra troppo severo il giallo a Leao. Il direttore di gara conferma lo stesso metro ammonendo anche Lookman per proteste. Manca invece un secondo giallo a Scalvini.

Ecco gli highlights della gara

<