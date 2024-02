Cosenza-Sampdoria, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cosenza-Sampdoria è una partita della ventiseiesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo un lungo digiuno di vittorie, che l’aveva riportato a flirtare nuovamente con la zona rossa, il Cosenza di Fabio Caserta sembra aver svoltato. Nelle ultime cinque giornate i rossoblù hanno portato a casa tre successi (Venezia, Sudtirol e Lecco) e due pareggi (Pisa e Modena). Undici punti che hanno permesso ai Lupi di allontanarsi dal sedicesimo posto e portarsi ad appena due incollature dall’ottavo, l’ultimo valido per giocare i playoff, mai “assaggiati” dai silani dal ritorno in Serie B, avvenuto nel 2018.

Il protagonista di questa striscia positiva è l’attaccante Tutino, arrivato a 12 gol stagionali (doppietta contro il Lecco). Gli acquisti di gennaio hanno consentito a Caserta di sistemare una difesa che nella prima parte di stagione aveva imbarcato troppi gol e i presupposti per chiudere in bellezza – e soprattutto senza affanni – sembrano esserci tutti ma secondo il tecnico originario di Melito Porto Salvo, prima di fare eventuali voli pindarici e pensare alla postseason, bisogna chiudere il discorso salvezza. La gara con la Sampdoria ci dirà di più sulle reali ambizioni di questo Cosenza: i blucerchiati di Andrea Pirlo continuano a zoppicare e da metà dicembre in poi l’unica vittoria è arrivata a fine gennaio in casa del Cittadella. La Samp ha addirittura 4 punti in meno del Cosenza e solo tre in più della Ternana quintultima. Sabato scorso contro il Brescia i liguri si sono fatti riacciuffare in pieno recupero, raggiunti al 94′ da un gol di Adorni (1-1).

Cosenza-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Caserta dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Zuccon e Praszelik in mediana e Forte terminale offensivo. Alle spalle dello “Squalo” agirà l’intoccabile Tutino, a destra invece torna Marras dopo la squalifica. A sinistra si contendono una maglia Mazzocchi e Canotto. Camporese e Fontanarosa si disporranno al centro della difesa.

Tante assenze in casa Samp, da Murru a Vieira, passando per Esposito e Pedrola. Il modulo che sceglierà Pirlo è il 3-5-2, con Alvarez e De Luca in attacco. Le corsie esterne saranno predominio di Depaoli e Giordano.

Come vedere Cosenza-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Cosenza-Sampdoria è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Marulla” di Cosenza e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il fatto che la Sampdoria abbia subito 39 gol, meno soltanto di Feralpisalò e Lecco, è sintomatico dello scarso equilibrio tra i reparti della squadra di Pirlo. Il Cosenza, sulle ali dell’entusiasmo e spinto da oltre 10mila spettatori, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Cosenza-Sampdoria

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1