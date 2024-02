Totocalcio, ancora nessun 13: jackpot a tre cifre

Totocalcio, nemmeno nello scorso weekend è stato centrato il 13: e adesso il jackpot supera le tre cifre. Ecco quanto si potrebbe vincere

Nemmeno lo scorso weekend nessuno scommettitore è riuscito a piazzare il 13. Un altro fine settimane senza gioie per chi ha deciso di investire un euro o qualcosa in più sul Totocalcio. Insomma, per chi ci proverà anche la prossima settimana è sicuramente una buona notizia visto che il jackpot totale supererà le tre cifre, così come ufficializzato dal sito del gioco in questione.

Ma prima di andare a vedere quelli che saranno i soldi – e che sono tanti – che si potrebbero vincere tra pochi giorni, andiamo a vedere i punti centrati nel concorso che ormai è passato alla storia. Nessun 13, come detto, ma nemmeno nessun 11. “Festeggia l’unico scommettitore che è riuscito a centrare il 9 – si legge su Agimeg.it – che gli ha regalato una vincita da 7.020 euro. Ai dieci ‘7’ sono andati 887 euro. Sono trentacinque i giocatori che hanno indovinato 5 partite e si sono portati a casa 80 euro. I quarantasei ‘3’ hanno vinto 20 euro”.

Totocalcio, ecco il prossimo jackpot

Dopo aver visto quello che è successo andiamo a scoprire quello che potrebbe succedere. Come detto il montepremi del prossimo weekend è davvero succulento, sia per quanto riguarda il punteggio massimo, vale a dire il 13, sia per quanto riguarda l’11. Come sappiamo c’è questa possibilità di gioco, puntando intanto su quelli che sono gli eventi obbligatori della Sisal e quelli opzionali che sempre lo stesso organizzatore del gioco mette a disposizione.

Allora: il montepremi del 13 supera i 100mila euro: 109.401 per la precisione. Mentre quello dell’11 si attesta a quota 62.632 euro. Tantissimi soldi. Che uno potrebbe vincere tutti in una volta se decide di giocare due schedine identiche optando in un caso per il 13 e in un altro caso per l’11. Il Totocalcio, comunque, sta riscuotendo un buon successo da quanto Sisal ha deciso di riportarlo in vita e non solo tra quelli appassionati di un tempo, ma anche tra quelli che ogni fine settimana decidono di investire anche un solo euro giocando una sola colonna per tentare il colpo grosso.