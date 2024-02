Ludogorets-Servette, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Ludogorets-Servette è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

In Bulgaria si riparte dallo 0-0 di Ginevra, una gara in cui è stato il Servette a prendere l’iniziativa ed a sfiorare più volte il vantaggio. Agli svizzeri non sono bastati 23 tiri verso la porta difesa dal portiere biancoverde Padt per fiaccare la resistenza del Ludogorets.

Ciò significa che, senza più la regola dei gol in trasferta – ormai in soffitta da un paio di stagioni – la partita di Razgrad diventa una vera e propria “finale”: chi vince ottiene un pass per gli ottavi ed in caso di nuovo pareggio ci saranno supplementari ed eventualmente rigori. Il Ludogorets arriva all’appuntamento in fiducia dopo essersi aggiudicato, nel finse settimana, l’importantissimo scontro diretto con il Cherno More, una delle tre squadre insieme a CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv che stanno provando a mettere fine alla lunga egemonia dei biancoverdi. La vittoria per 3-1 – quinto risultato utile consecutivo – ha permesso alla squadra guidata da George Dermendzhiev di riprendersi la vetta (anche se appaiato allo stesso Cherno More).

Le fatiche di coppa non hanno influito neppure sul rendimento del Servette, capace di battere in rimonta 2-1 il Lugano. I granata di Rene Weiler sono ripartiti dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente con l’Yverdon-Sport, che aveva ulteriormente ampliato il distacco nei confronti dell’ormai irraggiungibile Young Boys, attualmente a +7 sul club ginevrino. Weiler in Bulgaria dovrà fare a meno del solo Doulin, il suo collega invece non potrà contare sugli infortunati Nedyalkov, Heister e Yordanov.

Come vedere Ludogorets-Servette in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ludogorets e Servette è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’Huvepharma Arena di Razgrad, in Bulgaria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ludogorets-Servette anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Sfida che promette grande equilibrio come all’andata, tra due squadre in fiducia e con un’identità ben precisa. Un altro nulla di fatto nei tempi regolamentari non è da escludere, anche se in ottica qualificazione vediamo leggermente favorito il Ludogorets, che in casa ha vinto 7 delle ultime 9 partite e nella fase a gironi non ha subito neppure un gol davanti ai propri tifosi. Il numero delle reti complessive sarà con ogni probabilità di nuovo inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Servette

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Sundberg, Son; Pedro Nare, Goncalves; Tekpetey, Piotrowski, Rick; Duah.

SERVETTE (4-4-1-1): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Ondoua, Magnin, Kutesa; Antunes; Guillemenot.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0