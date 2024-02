Formazioni ufficiali Porto-Arsenal: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Porto-Arsenal: i Gunners non superano gli ottavi dalla stagione 2009-10. Anche allora dovettero vedersela con i lusitani.

L’Arsenal dopo una lunga assenza si è riaffacciato quest’anno sull’Europa che conta e finora per i londinesi è filato tutto liscio come l’olio. Nella fase a gironi gli uomini di Mikel Arteta, agevolati da un sorteggio tutt’altro che impossibile, non hanno corso grossi rischi, vincendo il proprio gruppo con 15 punti davanti a PSV Eindhoven, Lens e Siviglia. E negli ottavi di finale dovranno vedersela con l’ostico Porto, squadra che ha ormai una certa esperienza a questi livelli e che in passato ha fatto sgambetti a diverse big.

I Gunners sono sbarcati in Portogallo con l’umore alle stelle: superato il momento d’appannamento avuto tra Natale e Capodanno, l’Arsenal ha inanellato cinque vittorie consecutive, che gli consentono di restare attaccato a Liverpool e Manchester City, le altre due grandi favorite per il titolo. Arteta ha ritrovato l’attacco, capace di segnare 14 gol nelle ultime tre partite (Liverpool, West Ham e Burnley). Il Porto invece sembra meno forte rispetto alle ultime stagioni: in Champions League non ha fatto male, qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta da secondo dietro al Barcellona, ma nella Liga de Portugal è soltanto terzo, per ora fuori dalla corsa al titolo, circoscritta ai due club di Lisbona, Benfica e Sporting. Una curiosità: l’Arsenal non supera gli ottavi della coppa dalle grandi orecchie dalla stagione 2009-10, quella del Triplete interista. I Gunners a questo punto della competizione eliminarono proprio il Porto con un punteggio complessivo di 6-2.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Gonzalez, Varela; Conceicao, Pepé, Galeno; Evanilson.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Formazioni ufficiali Porto-Arsenal, il pronostico sui marcatori

Tre gol e quattro assist in questa Champions League: bastano per spendere un gettone su di lui? Secondo noi, sì. Bukayo Saka è finora il miglior giocatore dell’Arsenal nella coppa dalle grandi orecchie ed è rimasto a secco (di gol e assist) solamente nella trasferta di Siviglia. Ci sono buone possibilità che il talento sfornato dalle giovanili dei Gunners si ripeta anche al do Dragao: i suoi strappi saranno un bel problema per la squadra di Sergio Conceiçao. Occhio anche a Trossard, pienamente a suo agio nel ruolo di falso nueve nel tridente.

Formazioni ufficiali Porto-Arsenal, probabili ammoniti e tiratori

Il Porto dovrà fare a meno del suo fromboliere, Mehdi Taremi, fermato da un problema agli adduttori. Davanti ci sarà Evanilson: il brasiliano dovrebbe rendersi pericoloso almeno in un’occasione, così come il figlio d’arte Conceiçao, tornato a casa dopo l’esperienza dimenticabile all’Ajax. Nell’Arsenal, invece, attenzione ad Havertz, in grado di creare pericoli anche giocando da mezz’ala. A rischio giallo il terzino Wendell, tra i più fallosi dei giocatori dei Dragoes. Tra i Gunners potrebbe ricevere un cartellino il terzino White: già sei gialli in Premier League per il terzino destro dei londinesi.