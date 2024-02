Formazioni ufficiali Napoli-Barcellona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al Maradona. Le ultime dritte.

Dopo l’ottima gara d’andata dell’Inter, fari accesi al “Maradona” per il fischio d’inizio di Napoli-Barcellona. Segnata dall’esonero di Mazzarri e dalla scelta di De Laurentiis di affidare la panchina azzurra, la vigilia per Kvara del match più atteso della stagione è stata sicuramente movimentata. Sotto questo punto di vista, c’erano diversi dubbi di formazione in merito alle scelte iniziali di Calzona che però, come prevedibile, ha deciso di non stravolgere la squadra, rimodulandone soltanto qualche effettivo. Di seguito le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi.

Napoli-Barcellona, il pronostico marcatori

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una gara concitata e aperta. Per storia e tradizione, infatti, Napoli e Barcellona fanno della proposta di gioco uno dei loro leit motiv. Con difese assolutamente vulnerabili, le frecce a disposizione dei due allenatori potrebbero fare la differenza. Sotto questo punto di vista, tra le fila del Napoli il candidato più autorevole ad apporre il suo sigillo sulla gara è sicuramente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano vuole ritornare a caricarsi la squadra sulle spalle e potrebbe incunearsi nella non perfetta difesa del Barcellona che, però, può far male e non poco alla retroguardia del Napoli. Tra le fila blaugrana, invece, un po’ a sorpresa si potrebbe tentare l’opzione Gundogan, spesso decisivo in questo genere di partite.

Napoli-Barcellona, probabili ammoniti e tiratori

Politano, Kvara e Anguissa le tre scelte tiratori del Napoli, che dovrebbe riuscire a creare delle difficoltà al Barcellona allargando il gioco sugli esterni per trovare improvvisamente sbocchi centrali. Sul fronte opposto intriga e non poco l’opzione Gundogan (se non doveste sceglierlo come marcatore), per la qualità del tedesco di sapersi inserire a far spenti, eludendo la marcatura della retroguardia avversaria. Anche le opzioni Pedri e Cancelo, però, sembrano assolutamente credibili in qualità di tiratori. Rischiano il cartellino giallo, infine, Juan Jesus, Cajuste e Inigo Martinez, spesso troppo irruenti in ritardo quando chiamati a coprire in velocità sulle verticalizzazioni avversarie.