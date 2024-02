Formazioni ufficiali Liverpool-Luton: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Liverpool-Luton, ecco le scelte di Klopp che deve vincere per rispedire indietro l’assalto del City

Il Liverpool è ancora primo in classifica con un punto di vantaggio rispetto al Manchester City. E la partita di stasera per i Reds di Klopp, che vogliono vincere la Premier League per cercare di dare l’addio migliore al tedesco che lascerà a fine anno, è di fondamentale importanza per i padroni di casa che, comunque, non dovrebbero avere chissà quali particolari problemi.

Intanto andiamo a vedere quelle che sono le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici e subito dopo andiamo a scoprire quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori ei ammoniti.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quasah, Van Dijk, Gomez; Gravenberch, Enbdo, MacAllister; Elliot, Gakpo, Diaz.

LUTON (4-3-2-1): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Lokonga, Barkley, Dought; Morris, Chong; Woodrow.

Formazioni ufficiali Liverpool-Luton, il possibile marcatore

Jurken Klopp ha deciso di fare un poco di turnover. E così davanti il maggiore indiziato a trovare la via della rete è Gakpo. In panchina infatti Nunez e Salah, il centravanti olandese è quello maggiormente indiziato a trovare la via della rete nel corso del match di questa sera.

I possibili marcatori e ammoniti

Almeno due tiri in porta per Elliot, che questa sera agirà da attaccante esterno nello scacchiere tattico dei Reds. Quindi un poco più avanzato rispetto al solito. Almeno una conclusione sempre nello specchio della porta per MacAllister e Bradley, un terzino di spinta che in 3 presenze nel massimo campionato inglese ha già servito 3 assist e realizzato una rete. Anche Morris per il Luton dovrebbe centrare i pali almeno una volta nel corso dei 90 minuti. Gravenberch invece, dei tre centrocampisti scelti da Klopp è quello che ha abilità nell’inserimento senza palla. Almeno due volte dovrebbe calciare.

Joe Gomez che dovrà limitare nelle ripartenze Ogbene che ha la percentuale di dribbling riusciti e falli subiti nel Luton: occhio quindi al possibile giallo. Mentre tra gli ospiti i maggiori indiziati per beccarsi il giallo sono Barkley e Lokonga.