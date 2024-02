Gratta e vinci, una Valentina è per sempre: meglio dei cioccolatini

Gratta e vinci, la sua idea regalo si è rivelata decisamente vincente: un giorno di festa davvero indimenticabile.

Sbaglia chi crede che San Valentino sia la festa delle coppie. È la festa di tutti coloro i quali sono innamorati e l’amore, si sa, non è solo quello che ci lega al nostro partner. È un sentimento che merita di essere adeguatamente celebrato anche quello che proviamo per i nostri genitori, per i nostri fratelli e familiari. Per tutte quelle persone che, in un modo o nell’altro, rendono la nostra vita più bella.

Matthew Broadley non aveva una Valentina o un Valentino con cui festeggiare, lo scorso 14 febbraio. A casa ad attenderlo, nel giorno della festa dell’amore, c’era però qualcuno che prova nei suoi confronti un sentimento infinitamente più grande di quello che una qualsiasi altra persona potrebbe provare nei suoi riguardi. Parliamo della sua mamma, ovviamente, che in occasione di questa ricorrenza – amata da alcuni e considerata troppo commerciale e convenzionale da altri – ha voluto regalare un sorriso a suo figlio.

Questa mamma di Tyngsborough, in Massachusetts, quel giorno si è recata al Lakeview General Store per acquistare un pensierino per Matthew. Avrebbe potuto regalargli dei cioccolatini, che in fin dei conti sono sempre graditi, oppure comprare l’occorrente per preparare il suo piatto preferito e prenderlo, in questo modo, per la gola. Invece, ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso. E inaspettato, per certi versi.

Gratta e vinci, ma che fiori e fiori: un regalo insuperabile

La donna ha deciso di optare per 2 Gratta e vinci, come se qualcosa, in cuor suo, le avesse suggerito che quella era la scelta giusta da fare in quel preciso istante.

Al rientro del figlio a casa, gli ha subito consegnato il biglietto di auguri per San Valentino. I biglietti erano stati riposti con cura all’interno della busta e Matthew è stato entusiasta di scoprire quale fosse il regalo della sua mamma. Ha grattato i biglietti quella sera stessa e ha scoperto, beato lui, che in uno di essi si nascondeva l’esorbitante somma di 1 milione di dollari.

Broadley, al momento di riscuotere la vincita, ha deciso di optare per il pagamento una tantum: al netto delle tasse previste dal regolamento americano sulle vincite, ha portato a casa “solo” 650mila dollari. Più la consapevolezza di quanto la sua Valentina, la donna che lo ha dato alla luce, lo ami. “Grazie mamma”, ha ripetuto incessantemente quel giorno in cui la sua vita è cambiata da così a così.