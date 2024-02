Ferencvaros-Olympiacos, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Ferencvaros-Olympiacos è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’avventura greca di Jose Luis Mendilibar, tecnico spagnolo che lo scorso maggio condusse il Siviglia verso il settimo trionfo in Europa League, non poteva cominciare in modo migliore. Il suo Olympiacos nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di Conference League ha avuto la meglio sull’ostico Ferencvaros, battuto 1-0 grazie ad una rete di El Kaabi nel finale di gara.

Un successo prezioso, che consente ai biancorossi di andare in Ungheria con la consapevolezza di approdare al turno successivo anche in caso di pareggio. Mendilibar ha poi fatto due su due, aggiudicandosi anche lo scontro diretto in campionato contro il PAOK, espugnando addirittura con un roboante 4-1 il caldissimo stadio di Salonicco. La vittoria ottenuta ai danni dei bianconeri, secondi e con 4 punti in più rispetto all’Olympiacos, ha permesso al club del Pireo di riavvicinarsi alla vetta: davanti a tutti ora c’è l’AEK Atene ma le distanze restano minime e nella Super League greca si preannuncia un finale di stagione incandescente, con almeno quattro squadre ancora in grado di ambire al titolo.

Al Ferencvaros, che non conosceva sconfitta in un match ufficiale dallo scorso dicembre, tocca rimontare: la squadra di Dejan Stankovic, classificatasi seconda nel proprio girone dietro alla Fiorentina, è obbligato a vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare gli ellenici e continuare il suo viaggio continentale. L’ex tecnico della Sampdoria proverà a sfruttare il fattore campo: alla Groupama Arena di Budapest i biancoverdi non hanno mai perso, finora, in questa edizione della Conference League.

Come vedere Ferencvaros-Olympiacos in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ferencvaros e Olympiacos è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Groupama Arena di Budapest, in Ungheria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ferencvaros-Olympiacos anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Ferencvaros già all’andata ha dimostrato che la distanza dall’Olympiacos non è poi così ampia e davanti al proprio pubblico dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta. I gol complessivi stavolta saranno con ogni probabilità almeno tre ed immaginiamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Olympiacos

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Wingo, Cissé, Mmaee, Ramirez; Makreckis, Maiga; Zachariassen, Abu Fani, Marquinhos; Varga.

OLYMPIACOS (4-3-3): Paschalakis; Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega; Carvalho, Hezze, Horta; Fortounis, Masouras, El Kaabi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1