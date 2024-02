Eintracht Francoforte-Union SG, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Union SG è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

La scorsa settimana, dopo essere andato in vantaggio di due gol nei primi dieci minuti di gioco grazie alle reti di Chaibi e Kalajdzic, sembrava che l’Eintracht Francoforte avesse ormai in pugno partita e qualificazione. Niente di più sbagliato: i rossoneri sono calati tutt’ad un tratto d’intensità ed i belgi dell’Union Saint-Gilloise non se lo sono fatti ripetere due volte.

Prima hanno accorciato le distanze con Rasmussen, poi sono riusciti a pareggiare a metà secondo tempo con Nilsson. La squadra allenata dall’ex tecnico del Genoa Alexander Blessin è successivamente rimasta in dieci a causa dell’espulsione di Vanhoutte ma gli uomini di Dino Toppmoller non sono stati capaci di approfittarne, rassegnandosi all’idea di far ritorno in Germania con un pareggio (2-2) che rinvia tutto al match del Deutsche Bank Park e che ha il retrogusto della sconfitta.

Eintracht, che mazzata l’infortunio di Kalajdzic

È avvenuto qualcosa di simile anche in Bundesliga domenica scorsa, con l’Eintracht che si è fatto riacciuffare dal Friburgo malgrado fosse passato per ben tre volte in vantaggio (3-3).

Un’altra occasione sprecata e terzo pari di fila per le Adler, che in campionato non riescono a fare passi avanti significativi: al momento Gotze e compagni sono difatti fuori dalla corsa al quarto posto, molto distanti sia dal Lipsia che dal Borussia Dortmund. L’Union Saint-Gilloise invece sta vivendo un momento d’oro: nella Pro League i gialloblù sono sempre più primi, con ben 11 punti di vantaggio sull’Anderlecht. Dopo la rimonta sul Francoforte, il club di Bruxelles si è imposto 3-1 sul Kortrijk, dimostrando ancora una volta di essere la squadra da battere. Blessin contro l’Eintracht non avrà Vanhoutte (squalificato) e gli infortunati Leysen e Rodriguez, pesante invece l’assenza di Kalajdzic tra i padroni di casa: l’austriaco si è di nuovo infortunato gravemente ed ha terminato la sua stagione.

Come vedere Eintracht Francoforte-Union SG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Eintracht Francoforte e Union SG è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Deutsche Bank Park di Francoforte, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere la sfida tra Eintracht Francoforte e Union SG anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Union Saint-Gilloise riuscirà nuovamente a mettere i bastoni tra le ruote all’Eintracht Francoforte, ma i belgi in trasferta non brillano particolarmente: nella fase a gironi, infatti, non hanno mai vinto fuori casa. Non sarà una passeggiata per i tedeschi, ancora sotto choc per la notizia dell’infortunio di Kalajdzic, ma a nostro parere restano loro i favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Union SG

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Aurelio Buta, Skhiri, Gotze, Nkounkou; Dina Ebimbe, Chaibi, Marmoush.

UNION SG (4-3-3): Lindner; Castro-Montes, Sykes, Burgess, Machida; Rasmussen, Sadiki, Lapoussin; Amoura, Nilsson, Puertas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1