Gratta e Vinci, 2 milioni di euro così: hanno usato il “sistema”

Gratta e Vinci, colpo grosso da 2milioni di euro centrato in Campania. Per vincere hanno usato il “sistema”

Allora, i più attenti hanno visto la parola sistema tra virgolette, capendo subito che non c’è nessun modo e non c’è nemmeno nessuna formula matematica per riuscire a vincere con un Gratta e Vinci. Serve solo tanta e tanta e tanta fortuna. E basta, niente di più.

Soprattutto se parliamo di cifre così importanti, cifre che cambiano la vita. In Campania, al Bar K” di Corso Umberto Caivano in provincia di Napoli, è stata appunto centrata una cifra del genere spiega Agimeg.it. E il tagliando in questione è uno dei tre in circolazione che ha un valore commerciale di 20euro. Infatti solamente Ultra Numerissimi, Il Miliardario Maxi e Il Nuovo 100X ti permettono di spendere questa cifra e gli stessi regalano appunto quella vincita massima. Solamente uno da 5 euro arriva a questa somma, ed è il Turista per Sempre.

Gratta e Vinci, hanno usato il sistema

Tornando alla notizia non viene specificato, quindi, con quale biglietto è stata centrata e soprattutto non si conosce l’identità del giocatore. Anche se le voci iniziano a circolare, ovviamente, e si parla di un gruppo di amici che potrebbero essere “costretti” a dividere la somma.

Sì, perché le voci di popolo corrono assai velocemente. Quindi secondo quelle che sarebbero le prime indiscrezioni che stanno venendo fuori, si potrebbe trattare appunto di molte persone che hanno deciso di comprare in società diversi tagliandi per poi semmai, nel caso, dividere le eventuali vincite. Cosa che molte famiglia, ad esempio, fanno sotto Natale, quando magari decidono di investire un poco di euro e andare a comprare una serie intera. Che ricordiamo non dà nessuna certezza della vincita e soprattutto non dà nemmeno la certezza di rientrare dell’investimento. Sì, proprio così. Quindi solo fortuna. Ma tanta e tanta fortuna. Quella che hanno avuto queste persone e diverse altre che cambiano la loro vita comprando un biglietto.