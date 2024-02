Addio Pioli Milan: Ibra nuovo allenatore, ci sono già le cifre

Addio Pioli, al Milan potrebbe esserci anche un clamoroso avvicendamento in panchina con Ibrahimovic. Ci sono già le quote

I tifosi del Milan, o per meglio dire molti tifosi del Milan, sperano che alla fine della stagione la dirigenza rossonera decida di cacciare Stefano Pioli. Eppure com’è strano il mondo del calcio, un tecnico che ha vinto uno scudetto, che ha portato la squadra in semifinale di Champions League, non amato dal suo popolo. Cambia tutto in così poco tempo.

Ma sarà stata l’eliminazione appunto contro l’Inter – e anche una serie di derby persi che ne hanno minato la stabilità – che fanno sì che il futuro dell’allenatore emiliano non sia sicuro. Ma chi potrebbe prenderne il posto? Si è parlato con molta insistenza di Antonio Conte nell’ultimo periodo. Anche se, secondo i quotisti della Sisal, ci potrebbe essere un clamoroso avvicendamento.

Addio Pioli, il Milan a Ibrahimovic

Entrato in società da un poco di tempo dopo il ritiro dal calcio giocato, forse al Milan pensano anche di affidare la squadra allo svedese il prossimo anno. Diciamolo subito, non è un’ipotesi molto probabile, anche se come detto gli analisti della Sisal hanno deciso di piazzare nel proprio palinsesto. Con Ibrahimovic, che in maniera anche del tutto inaspettata visto che non era stato annunciato si è presentato pure quest’anno a Sanremo.

Ci sono quindi le cifre di un suo possibile approdo come tecnico, un cambio di mansione che avrebbe del clamoroso. Una grossa cifra, a dire il vero, visto che Ibrahimovic allenatore è dato a 50volte la posta in palio. Nemmeno i quotisti ci credono più di tanto ma è una indicazione da tenere comunque in considerazione nel corso dei prossimi mesi. Di certo la personalità a Zlatan non mancherebbe.