Gratta e vinci, aspetta a gioire: se hai uno di questi, lo puoi cestinare

Gratta e vinci, se possiedi uno di questo biglietti puoi direttamente cestinarlo: l’ADM li ha annullati. Ecco la lista completa.

I raid notturni – e non solo – nelle tabaccherie e nelle ricevitorie sono sempre più frequenti. Pensate un po’: in soli 5 giorni le forze dell’ordine hanno registrato nientepopodimeno che 4 furti in diverse zone d’Italia. Ad “inaugurare” questa triste sequenza è stata la città di Roma: lo scorso 9 febbraio, ignoti hanno scassinato un bar e rubato i soldi di una slot machine e di uno sportello per le scommesse self service.

48 ore dopo, ma stavolta a Cassino, a finire nel mirino è stata una tabaccheria di Frosinone: in questo caso, i malviventi hanno fatto man bassa di stecche di sigarette e di Gratta e vinci. E non era neanche la prima volta, per la verità, che questa attività commerciale veniva presa di mira dai ladri. Poi, è toccato ad una rivendita di Bastia Umbra, in provincia di Perugia: anche in questo caso, il bottino si componeva di grattini e di sigarette. Infine, è stato il turno di Cerignola, in Puglia. Con la differenza che l’attività era aperta e che le tre persone, armate e incappucciate, hanno fatto irruzione in un’area di servizio, seminato il terrore e portato via tutto il denaro che c’era in cassa, insieme a sigarette e blocchetti di Gratta e vinci.

Non è un caso che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia comunicato, nelle scorse ore, l’annullamento di svariati biglietti delle Lotterie nazionali ad estrazione istantanea. È assai probabile, anzi, che alcuni di essi siano riconducibili proprio ai furti e alle rapine di cui sopra.

Gratta e vinci, l’ADM ha annullato tutti questi biglietti

Nessuno dei biglietti di cui riporteremo qui sotto gli estremi (a sinistra il codice lotteria, a destra il numero del pacco) alla luce di quanto comunicato dall’ADM nell’apposita determina, darà diritto a chi ne è in possesso di reclamare gli eventuali premi ad essi legati.

3038 Portafortuna Plus 1046609

3042 Monetine Fortunate 920467

3045 Il Miliardario 7649010

3045 Il Miliardario 7649011

3045 Il Miliardario 7649044

3046 Il Miliardario Mega 5774628

3046 Il Miliardario Mega 5774629

3049 Numeri Fortunati 7783678

3049 Numeri Fortunati 7783679

3049 Numeri Fortunati 7783680

3050 Fai Scopa New 1753272

3051 New Sette e Mezzo 828262

3052 New Super Sette e Mezzo 98305

3054 Nuovo Doppia Sfida 3474718

3055 Mini Doppia Sfida 1940302

3058 Crucijolly 3299710

3062 New Turista per Sempre 1490076

3063 Super Numerissimi 3327482

3069 Testa o Croce 1303859

3069 Testa o Croce 1303560

3070 La Star 526450

3072 New Tutto per Tutto 1008774

3073 New Bonus Tutto per Tutto 1152787

3075 Colpo Ricco 422176

3077 Nuovo 15x 258385

3077 Nuovo 15x 258386

3087 Il Miliardario Maxi 166512

3087 Il Miliardario Maxi 166513

3087 Il Miliardario Maxi 166514

3087 Il Miliardario Maxi 166515

3087 Il Miliardario Maxi 166516

3315 Nuovo 100x 2057982

3316 Nuovo 50x 884338

3316 Nuovo 50x 884339

3318 Nuovo 20x 687882

3319 Numerissimi 425767

3319 Numerissimi 425768

3320 Ultra Numerissimi 103716

3320 Ultra Numerissimi 103717

Vale lo stesso discorso per i biglietti della Lotteria Italia 2023, codice 5034, serie 0, che vanno dal numero 168961 al numero 168980. Anche questi sono stati oggetti di furto e si è provveduto, quindi, ad annullarli: nessuno potrà riscuotere, alla luce di ciò, gli eventuali premi da essi derivanti.

Nessun premio se hai uno di questi biglietti

Sono annullati, infine, i seguenti biglietti, che sono andati distrutti in un incendio e che hanno perso, di conseguenza, “valore”.

3045 Il Miliardario 6814582

3046 Il Miliardario Mega 5206936

3055 Mini Doppia Sfida 1727109

3067 Anni ’70 719592

3076 Tombola Fortunata 94029

3307 Nuovo 10X 4343782

3318 Nuovo 20X 236365

3042 Monetine Fortunate 831784

3046 Il Miliardario Mega 5204306

3047 Il Miliardario Maxi 8865694

3049 Numeri Fortunati 7007924

3049 Numeri Fortunati 7007925

3049 Numeri Fortunati 7007926

3049 Numeri Fortunati 7007927

3049 Numeri Fortunati 7007928

3055 Mini Doppia Sfida 1727064

3058 Crucijolly 2958835

3058 Crucijolly 2958836

3058 Crucijolly 2958837

3062 New Turista per Sempre 1260762

3067 Anni ’70 719890

3069 Testa o Croce 1118438

3072 New Tutto per Tutto 761403

3076 Tombola Fortunata 100035

3076 Tombola Fortunata 100036

3311 Numerissimi 7038145

3311 Numerissimi 7038146

3311 Numerissimi 7038147

3311 Numerissimi 7038148

3311 Numerissimi 7038149

3316 Nuovo 50X 509515

3317 La Grande Occasione 334792

3318 Nuovo 20X 237868