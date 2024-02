Atalanta-Sassuolo 3-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Atalanta-Sassuooo: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 17 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

L’Atalanta ospita il Sassuolo per la venticinquesima giornata di Serie A. I bergamaschi, dopo una serie molto incoraggiante di vittorie, mirano a portarsi al quarto posto, superando il Bologna e avvicinandosi al Milan. Per il Sassuolo è importante raccogliere punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Gasperini stravolge un po’ le carte lasciando De Roon in panchina e lanciando Pasalic dal 1′ al fianco di Ederson. Sui lati confermati Holm e Zappacosta. Resta in panchina anche Scamacca: l’allenatore dei bergamaschi si affida a Miranchuk, con Koopmeiners e De Ketelaere un po’ più larghi e arretrati per supportarlo.

La squadra di Dionisi arriva allo Gewiss Stadium dopo il pareggio contro il Torino, confermando l’ex Inter Pinamonti in attacco. L’attaccante italiano gioca supportato da Thorstvedt e Lurienté. Nella difesa a quattro Ruan e Viti sono affiancati da Pedersen e Doig.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa subiscono il gioco degli ospiti: dopo il fischio iniziale Laurienté trova subito Thorstvedt che prova la conclusione di prima: la palla colpisce l’esterno della rete. Dopo il quarto d’ora di gioco i nerazzurri impongono il loro ritmo e il loro gioco. Al 20′, Zappacosta si fa avanti con un tiro al volo dal limite: Consigli ribatte. Due minuti più tardi arriva il goal della Dea con Pasalic: Holm serve Miranchuk, ma il tiro del russo è respinto da Consigli, sul pallone vagante arriva Pasalic che insacca…

Il Sassuolo prova a rispondere prima con Bajrami e poi con Laurienté, sempre dalla distanza, ma senza troppa precisione. Al 31′ i neroverdi vanno vicinissimi al pareggio, con un tiro forte di Henrique respinto da Carnesecchi sulla traversa. Verso il 45′ Holm impegna Consigli, poi Salvini tocca di mano in area. Dal dischetto si presenta Pinamonti che si fa ipnotizzare dal portiere della Dea.

La prima occasione nel secondo tempo è di Zappacosta, che conclude bene su assist di De Ketelaere: Consigli para e mette la palla in angolo. Al 57′, Pasalic va vicino al raddoppio, ma il pallone finisce troppo alto. Subito dopo Koopmeiners batte Consigli su assist di Holm.

Al 68′, Consigli si supera su Miranchuk. Bakker entra e segna il 3-0 (tiro di prima dal limite con deviazione). Poi al 79′ il giovane olandese va anche vicino alla doppietta. All’80’ Mulattieri ci prova di testa e Carnesecchi blocca. Nel finale il portiere degli ospiti nega la gioia del goal a Scamacca.

Tabellino e pagelle di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (82’Hien); Holm (74′, Bakker), Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopmeiners (9′, Adopo), De Ketelaere (82′, Touré); Miranchuk (74′, Scamacca). All: Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Viti, Doig; Lipani (61′ Boloca), Matheus Henrique; Bajrami (60′, Defrel), Thorstvedt (71′, Volpato), Laurienté (84′, Ferrari); Pinamonti (71′, Mulattieri). All. Dionisi

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

MARCATORI: 22′, Pasalic; 58′, Koopmeiners; 75′, Bakker;

NOTE: Ammoniti: . Recupero: 3′

Il migliore in campo è Carnesecchi che salva più volte il risultato: addirittura para due volte il rigore di Pinamonti: il rigore è stato ripetuto per l’ingresso in area di Kolasinac (8). L’altro grande protagonista è Holm, che domina la fascia e crea continue ansie ai difensori del Sassuolo (7,5). Pasalic è impeccabile a centrocampo e spietato negli inserimenti (7,5). Il peggiore del match è Pinamonti, per il rigore sbagliato (tirato male) e per il poco lavoro utile per la squadra negli ultimi metri (5). Male anche Lipani fra i neroverdi (5,5). Per il Sassuolo il migliore in campo è Consigli (6,5). Koopmeiners continua a stupire: è andato a segno per la quinta presenza consecutiva tra CoppaItalia e Serie A e ora è il capocannoniere dell’Atalanta in campionato insieme a Lookman (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro, supportato dalle VAR, fa bene ad assegnare il rigore al Sassuolo per il braccio largo di Scalvini. E fa bene anche a far ribattere il penalty perché Kolasinac era entrato in area al momento della battuta. Se il difendente dell’Atalanta avesse solo protetto il pallone che si avviava placido fuori anziché toccarlo inutilmente per spazzare, il rigore non sarebbe stato ripetuto.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili dopo le 23:30