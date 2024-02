Gratta e Vinci, ecco il più vincente da un euro

Gratta e Vinci, ecco quello più vincente da un solo euro. Quale comprare per cercare di piazzare una vincita

Nel corso di questi giorni vi abbiamo parlato di tutti i Gratta e Vinci, facendovi un quadro di quelli che più vincenti (o per meglio dire meno perdenti) che si possono acquistare in tabaccheria oppure online. Siamo partiti da quelli da 2 euro arrivando fino a quello da 20euro, quindi in coda rimane quello da un solo euro.

Come vi abbiamo spiegato, i Gratta e Vinci da un euro non sono quelli più economici. Infatti, se uno decide di giocare online, ne può tranquillamente trovare diversi che hanno un costo irrisorio, anche da dieci centesimi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da un poco di tempo ha deciso di incentivare appunto questa modalità di acquisto, dando davvero a tutti la possibilità di cercare e di trovare la fortuna. Chiuso il discorso, quindi, andiamo a vedere qual è il tagliando da un euro che vi potrebbe regalare una gioia. Minima in questo caso, che non cambia la vita, ma si possono vincere anche tanti soldi in questo modo.

Gratta e Vinci da un euro, ecco quello più vincente

“Winning Stars è tra i Gratta e Vinci da un solo euro più popolari e anche tra quelli che ha le probabilità di vincita migliori insiemi a Portafortuna, Il Bottino di Halloween, Banana Colors, La Casa Stregata e Ultra Goleador: in media, 1 giocata su 7,28 ottiene un premio superiore al costo della giocata”. Questo è quello che si legge sul sito ufficiale dei Gratta e Vinci. In questo caso quindi è più di uno che permette di sognare. Non in grande come spiegato prima, ma chissà, magari potrebbe uscire davvero il colpaccio.

A differenza di quanto succede con tutti gli altri tagliandi in circolazione, in questo caso spendendo un solo euro c’è anche la possibilità di fare una scelta con il Gratta e Vinci. E non andare a prenderne uno solo, quello che dà la maggiore probabilità. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ma come detto non giocate mai per vincere, perché si perde sempre. Fatelo solamente per il gusto di farlo, qualche volta. Non rincorrendo nulla.