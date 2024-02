Formazioni ufficiali Feyenoord-Roma: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Feyenoord-Roma è una partita valida per gli spareggi di Europa League. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Il debutto europeo di Daniele De Rossi, nuovo tecnico della Roma che da quattro giornate di Serie A ha preso il posto di Mourinho, non è dei più semplici. A Rotterdam contro il Feyenoord la squadra giallorossa è chiamata quasi all’impresa, anche per via di quello che sarà l’ambiente del De Kuip. Una partita calda, accesa, vietata anche ai tifosi ospiti sia oggi sia la settimana prossima all’Olimpico. Non corre buon sangue tra le due tifoserie e quindi meglio evitare qualunque possibile incrocio.

Dicevamo: una sfida complicata per i giallorossi che, però, anche per via di una rosa sicuramente superiore a quella degli olandesi e soprattutto per via delle molteplici assenze dei padroni di casa, partono leggermente con i favori del pronostico. Ma andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti. Qui intanto le formazioni ufficiali.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Minteh, Ueda, Paixao.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Zalewski; Lukaku.

Feyenoord-Roma, il possibile marcatore

Sì, secondo il nostro modesto avviso la Roma parte leggermente avanti, quindi in una partita del genere dobbiamo per forza di cose dare fiducia a Lukaku. In Serie A, il belga, scompare praticamente nei momenti che contano. In Europa, invece, il cammino è stato praticamente perfetto. La Roma si aspetta un enorme aiuto dall’ex Inter e Chelsea. E stasera non può sbagliare in nessun modo.

I possibili tiratori e ammoniti

In casa Feyenoord Wieffer ha un conto aperto coi giallorossi. Così come potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara Paixao: era presente in tutte le uscite nelle quali la Roma ha avuto la meglio. Potrebbe soffrire la cosa. In casa giallorossa i soliti noti: Mancini e Paredes. Anche se daremmo pure un occhio particolare a Bove in questo caso, visto che in una partita ad alta intensità come questa avrà il compito di andare in pressing sugli arrembanti avversari.

Questione tiratori, infine. Facile dire Dybala, e infatti la Joya potrebbe centrare lo specchio della porta in almeno due occasioni. Ma pure Zalewski scelto a sorpresa in attacco è uno tra quelli che potrebbero centrare lo specchio della porta. Stengs in casa Feyenoord, invece, è quello che lì davanti ha un poco più di libertà per andare a cercarsi lo spazio e tira anche le punizioni.