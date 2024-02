Psg-Real Sociedad: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Psg-Real Sociedad, stasera la squadra di Luis Enrique è chiamata alla vittoria. Ecco i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Messa quasi in cassaforte la Ligue 1- così come succede da undici anni a questa parte con due soli eccezioni – il Psg vuole provare a vincere finalmente la Champions League: dalle parti di Parigi sembra una maledizione dopo la finale persa contro il Bayern Monaco in quel match deciso da Coman.

Nemmeno Messi e Neymar, insieme a Mbappé, hanno permesso il trionfo. Ci proverà Luis Enrique che, però, fino al momento fuori dai confini francesi non ha fatto bene. La qualificazione agli ottavi è arrivata solamente all’ultimo turno anche se in un girone tosto, ma l’urna, dopo, ha regalato un accoppiamento tutto sommato agevole contro la Real Sociedad che ha chiuso davanti a tutti nel girone dell’Inter. Diciamolo chiaramente, sono i parigini i favoriti. Anche perché gli uomini di Alguacil non se la passano benissimo. Ma andiamo a vedere insieme, adesso, quelli che sono i possibili pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

Psg-Real Sociedad, il possibile marcatore

Nelle serate che contane Mbappé ha sempre dimostrato di esserci. Lo ha fatto sia con la maglia del club sia con quella della nazionale francese. Uno dei prossimi pallone d’oro anche stasera salirà in cattedra, cercando di trascinare i compagni in un match che, dalle parti di Parigi, vogliono vincere anche con un bel po’ di margine per indirizzare la qualificazione. Insomma, Mbappé è uno che potrebbe decisamente trovare la porta. Anche un paio di volte, a voler essere sinceri.

I possibili tiratori e ammoniti

Luis Enrique da un poco di tempo ha deciso di lanciare in maniera definitiva Zaïre-Emery: oltre ad essere un tuttofare in mezzo al campo riesce molto spesso a trovare il tempo giusto d’inserimento il giovane centrocampista. Sì, lui lo specchio della porta lo potrebbe trovare. Occhio sotto questo aspetto anche alle possibili sortite nei pallini da fermo di Marquinhos: di testa le prende quasi tutte. Pure Hakimi dovrebbe calciare almeno una volta in porta. In casa Real Sociedad il funambolico Kubo tra i migliori anche col Giappone in Coppa d’Asia i pali di Donnarumma li potrebbe centrare. Almeno un tiro in porta anche per Merino.

Questione cattivi della serata: Fabián Ruiz anche quando era a Napoli era sempre quello che ci metteva l’anima in mezzo al campo. Il momento fisico per lui non è dei migliori e potrebbe andare in difficoltà. Il giallo, infine, se lo potrebbero prendere anche Hamari Traore e Robin Le Normand della Sociedad.