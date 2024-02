Betis-Dinamo Zagabria, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Betis-Dinamo Zagabria è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Betis si ritrova in Conference League dopo essere stato scavalcato nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League dagli scozzesi dei Rangers. Ai biancoverdi di Manuel Pellegrini sarebbe bastato anche un pareggio per approdare alla fase ad eliminazione diretta della seconda competizione continentale per ordine d’importanza, ma la sconfitta per 3-2 nel match decisivo – tra l’altro disputato davanti al proprio pubblico – ha rivoluzionato la classifica, facendo precipitare gli andalusi al terzo posto.

La delusione è ancora tangibile ma la Conference può rappresentare in ogni caso un’occasione per provare a vincere un trofeo continentale: il Betis, infatti, ha tutto per arrivare fino in fondo. Nella Liga, intanto, il momento difficile sembra ormai alle spalle: la squadra di Pellegrini ha vinto tre delle ultime cinque partite – unica sconfitta contro il Barcellona – e venerdì scorso non ha avuto problemi a domare il fanalino di coda Cadice, regolato (0-2) dai gol di Willian José e da Fornals, quest’ultimo arrivato nel mercato di gennaio insieme ai vari Avila e Bakambu (in compenso è stato ceduto l’attaccante Borja Iglesias). La zona Champions League, ad ogni modo, resta lontanissima ma è molto distante anche il quinto posto.

Betis rimaneggiato

La Dinamo Zagabria, avversario del Betis negli spareggi di accesso agli ottavi, è alla portata del club andaluso ma la sensazione è che il sorteggio potesse essere più benevolo.

In Conference League i croati sono cresciuti partita dopo partita ed alla fine, nonostante l’avvio incerto, sono riusciti a piazzarsi dietro all’inafferrabile Viktoria Plzen – i cechi hanno chiuso a punteggio pieno – e ad arrivare davanti alle modeste Astana e Ballkani. In campionato, a causa dei troppi alti e bassi, gli uomini di Sergej Jakirovic si ritrovano ad inseguire la capolista Rijeka nonché gli acerrimi rivali dell’Hajduk Spalato, che hanno rispettivamente 6 e 4 punti in più. Non prenderanno parte alla trasferta andalusa gli infortunati Drmic, Stojkovic e Rog, mentre dall’altro lato Pellegrini non potrà contare sui nuovi acquisti Fornals e Avila, non inseriti nella lista Uefa, oltre ad Isco e Guido Rodriguez, alle prese con problemi fisici.

Come vedere Betis-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Betis e Dinamo Zagabria è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Villamarin” di Siviglia, in Spagna. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Betis-Dinamo Zagabria anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Nonostante le assenze il Betis dovrebbe rispettare i pronostici in questa sfida con la Dinamo Zagabria. I croati si stanno tirando fuori da un momento complicato, le ultime uscite sono state confortanti ma difficilmente riusciranno ad evitare la sconfitta. Nessun precedente tra le due squadre, tuttavia la Dinamo non ha mai vinto in trasferta contro una spagnola. Biancoverdi favoriti.

Le probabili formazioni di Betis-Dinamo Zagabria

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Johnny, William Carvalho; Diao, Rodri, Abde; Willian José.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Perkovic, Ogiwara; Sucic, Music; Kaneko, Baturina, Hoxha; Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1