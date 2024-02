Ferrari, Sainz già penalizzato: batosta prima del via al Mondiale

Ferrari, Sainz già penalizzato. Batosta incredibile prima dell’inizio del Mondiale per il pilota spagnolo della Rossa. La situazione

Ieri la Ferrari ha presentato la nuova macchina, la SF-24 che correrà il Mondiale che tra meno di un mese inizierà. Sarà l’ultimo dentro la Rossa di Sainz, che come sappiamo dalla prossima stagione lascerà il posto a Lewis Hamilton, già ufficializzato dalla scuderia di Maranello. Per lo spagnolo non sarà un anno semplice, sapendo che andrà via. Ma siamo certi che metterà tutto anche per guadagnarsi un nuovo contratto per i prossimi anni. Se riuscirà a mettersi in mostra, e noi tutti lo vogliamo, allora sarà anche più semplice per lui riuscire a trovare una nuova scuderia e a strappare un contratto importante.

Intanto, però, dopo la presentazione della macchina, sono spuntate anche le prime quote sul prossimo Mondiale. E sappiamo benissimo che il favorito numero uno è sempre Max Verstappen, il pilota della Red Bull che viene da tre vittorie di fila. Ma oltre questo nel palinsesto di Bet365 è spuntata anche la quota del testa a testa tra i piloti della stessa scuderia. E diciamo che, dentro la Ferrari, di dubbi ce ne sono davvero pochi.

Ferrari, Sainz parte dietro Leclerc

E siccome la Ferrari ha deciso di puntare su Leclerc, lui fresco di rinnovo contrattuale, nemmeno i bookmaker hanno dubbi su chi punterà la scuderia nella stagione che sta per iniziare. I segnali ci sono tutti, anche se non vengono ovviamente tirati fuori dalla Ferrari, verso alcune scelte anche di scuderia che potrebbero aiutare Leclerc nel corso dell’anno.

Come detto gli allibratori non hanno dubbi, soprattutto quelli di Bet365, come anticipato. Il testa a testa vede ampiamente favorito il monegasco, che è dato a 1,33 volte la posta. E lo spagnolo? Sainz, nel testa a testa si gioca a 3,25 volte la quota. Una forbice molto ampia per due piloti della stessa scuderia e per due piloti che almeno ufficialmente dovrebbero avere le stesse possibilità. Però anche la decisione di separarsi da Sainz è un segnale ufficiale e importante. E le indicazioni anche se non arrivano dalla bocca di nessuno sono certe, nette, sotto gli occhi di tutti.