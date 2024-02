Affari Tuoi, quanto si vince davvero: gettoni d’oro e tasse, che pacco

Affari Tuoi, tutta la verità su quello che succede davvero dietro le quinte dei quiz: non è tutto oro quel che luccica.

Alzi la mano chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di varcare la soglia di uno studio televisivo e di partecipare a uno di quei quiz che ci tengono compagnia prima e dopo cena. Come il mitico Affari tuoi, ad esempio, o il sempre amatissimo L’Eredità.

Non tutti hanno la fortuna di vedere questo desiderio esaudirsi, ma è giusto che sappiate che non è tutto oro quello che luccica. E no, non ci riferiamo alle trasmissioni in sé, non oseremmo mai. Intendiamo semplicemente dire che, al contrario di quello che pensano in tanti, i giocatori che vanno lì e vincono non tornano a casa con il portafogli pieno zeppo di banconote o con un assegno bell’e pronto in tasca. Assolutamente no. Non è così che funziona.

Chi riesce nella non facile impresa di vincere uno di questi giochi televisivi, oppure un concorso ad essi legato, riceve un premio un po’ “insolito”. Incassa, cioè, dei gettoni d’oro. Ed è del tutto legittimo che qualcuno si chieda, a questo punto, quanto realmente valgano questi famigerati gettoni d’oro. Eccovi accontentati, allora. Oggi scopriremo insieme quanto realmente finisca nelle tasche dei giocatori di quiz come Affari tuoi, l’Eredità e simili.

Affari Tuoi e altri quiz: non è tutto oro quel che luccica

Iniziamo col dire che i gettoni d’oro corrisposti ai vincitori sono commisurati, naturalmente, alla cifra che hanno conquistato giocando al quiz. Il canale che manda in onda il programma trattiene subito, però, il 22% di Iva dalla somma in questione. Quindi, per fare un esempio pratico, chi vince 100mila euro ne riscuote poi, effettivamente, 78mila.

A questo punto, le strade percorribili sono due. Certamente i giocatori preferiscono i contanti ai gettoni, per cui possono cedere le monete al Banco Metalli, che tratterrà un’ulteriore 5%, oppure rivenderli alle gioiellerie autorizzate o alla Banca d’Italia. Essendo realizzati in oro 18 carati, e avendo un peso compreso tra gli 8 e i 10 grammi, inciderà sulla vendita il prezzo dell’oro al grammo in vigore nel giorno in cui ci si recherà in gioielleria.

Tutto chiaro, adesso? Speriamo di sì. Così, nel caso in cui vinciate una bella cifra in uno dei quiz televisivi sopra citati, saprete già per filo e per segno cosa si può fare con i gettoni d’oro.