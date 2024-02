I pronostici di mercoledì 7 febbraio: Coppa d’Africa, FA Cup, Coppa di Francia e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 7 febbraio: ci sono le semifinali di Coppa d’Africa, in campo anche FA Cup, Coppa di Francia, Coppa di Germania e Coppa del Re.

Riflettori puntati sulla Coppa d’Africa giunta alla semifinali: la favola del sorprendente Sudafrica dovrebbe terminare contro la Nigeria di Osimhen Il Sudafrica ha dimostrato di essere dotato di una buona organizzazione difensiva ed è cresciuto strada facendo ma la Nigeria resta superiore ai Bafana Bafana.

L’altra finalista uscirà dalla sfida tra la Costa d’Avorio e la Repubblica Democratica del Congo: dopo essere stata sull’orlo del precipizio la nazionale padrona di casa dovrebbe trovare le risorse per imporsi anche stavolta.

Tempo di semifinali pure in Coppa d’Asia, dove l’Iran di Azmoun e Taremi dopo avere avuto ragione del Giappone candidato alla vittoria finale parte nettamente favorito sul Qatar.

Pronostici altre partite

In FA Cup il Chelsea in crisi nera in Premier League rischia anche l’eliminazione: non avendo sfruttato la sfida casalinga, il replay in casa dell’Aston Villa appare quasi proibitivo. I gol non dovrebbero mancare così come in Atletico Madrid-Athletic Bilbao di Coppa del Re e Gaziantep-Fenerbahce di Coppa di Turchia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Aston Villa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Aston Villa-Chelsea, FA Cup, ore 21:00

Vincenti

• Nigeria (in Nigeria-Sudafrica, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Iran (in Iran-Qatar, Coppa d’Asia, ore 16:00)

• PSG (in PSG-Brest, Coppa di Francia, ore 21:10)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Cambuur-Vitesse, Coppa d’Olanda, ore 18:45

• Feyenoord-AZ Alkmaar, Coppa d’Olanda, ore 21:00

• Hibernian-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Gaziantep-Fenerbahce, Coppa di Turchia, ore 18:45

• Aston Villa-Chelsea, FA Cup, ore 21:00

• Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Coppa del Re, ore 21:30

Il “clamoroso”

Union Berlino vincente (in Mainz-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30)