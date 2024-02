Scommesse, lo hanno fatto di nuovo: 46mila euro così

Scommesse, lo hanno fatto di nuovo: hanno vinto 46mila euro in questo modo. Gli amici si dimostrano dei grandi giocatori

Lo hanno fatto di nuovo. Incredibile. Non centrando la stessa vincita di qualche mese fa, ma riuscendo comunque a portare a casa una somma incredibile che difficilmente si prende nella vita. E siccome una volta può succedere, se si parla di fortuna, la seconda volta non è un caso. Significa che questi 11 amici che hanno deciso di giocare insieme ci sanno fare. Evidente.

Ma andiamo con ordine, riportando la storia che Agimeg.it ha raccontato. E partiamo dal primo colpo, quello da 80mila euro che undici amici hanno deciso piazzare. Sei giocate diverse, con molte partite in comune, e qualcuno poi ci ha messo del suo. Ebbene, tutto questo ha portato a centrare un colpo clamoroso all’interno dell’agenzia Goldbet di Martinsicuro in provincia di Teramo. Era ottobre, gli amici erano da poco clienti dell’agenzia, ma si sono fatti conoscere subito, in maniera anche abbastanza immediata.

Scommesse, ecco il grande colpo

E per tenere viva, ovviamente, la loro nomea di gente che sa giocare, nello scorso weekend hanno deciso di piazzare il secondo colpo grosso. Questa volta hanno deciso di giocare 11 eventi sportivi, puntando un totale di 300euro. Oltre ad una partita della A1 di Pallavolo femminile, le altre partita riguardavano il calcio. Si andava dalla Serie A alla Premier League inglese, passando per Portogallo, Germania e il campionato di San Marino.

Una schedina spalmata in una settimana – ed è questo anche il saper giocare visto che nessuno o pochi riescono ad aspettare così tanto per una singola scommessa – ma alla fine questo ha portato ovviamente ad avere la fortuna dalla propria parte. Ah, adesso è il momento di svelare anche quanto hanno vinto, in maniera precisa: 46.562 euro. Tantissimi soldi, con l’X di Lazio-Napoli come quota più alta e l’Inter centrata due volte: la prima volta nella trasferta di Firenze e la seconda nel match di domenica scorsa contro la Juventus a San Siro. Un colpo davvero clamoroso.