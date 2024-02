Aston Villa-Chelsea è una partita del quarto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tra i replay più “nobili” e maggiormente ricchi di spunti in questo quarto turno di FA Cup c’è di sicuro quello del Villa Park tra Aston Villa e Chelsea, che a Stamford Bridge, due settimane fa, non sono andate al di là di un tutt’altro che entusiasmante 0-0. In realtà sia Villans che Blues hanno avuto numerose occasioni per sbloccare la partita ma non sono riusciti a sfruttarle a dovere. Ci si trasferisce dunque a Birmingham: chi passa nel turno successivo se la vedrà con la vincente di un altro replay, una tra Leeds e Plymouth.

L’Aston Villa sabato scorso è tornato a vincere in campionato dopo il pareggio a reti bianche con l’Everton e la brutta sconfitta interna con il Newcastle: tutto troppo facile con il fanalino di coda Sheffield United, annichilito 5-0 a domicilio. Un successo che, oltre a risollevare il morale di McGinn e compagni, ha permesso alla squadra guidata da Unai Emery di consolidare il quarto posto e di restare davanti al Tottenham. La gara di FA Cup, per i Villans, arriva alla vigilia di una partita molto delicata, un scontro diretto importantissimo con il Manchester United, che è in lieve ripresa. Notte sempre più fonda invece per il Chelsea, bistrattato finanche dal Wolverhampton a domicilio. I Wolves hanno espugnato 4-2 Stamford Bridge, rendendo la vita ancora più difficile a Mauricio Pochettino: a fine match il tecnico argentino dei Blues ha chiesto scusa ai tifosi.

Chelsea, è sempre crisi nera

La zona Europa continua ad allontanarsi inesorabilmente per il Chelsea e di conseguenza il rischio di restare di nuovo fuori dalle coppe europee diventa sempre più concreto.

Pochettino a questo punto punta tutto sulla vittoria della League Cup, la Coppa di Lega, ma nella finalissima di Wembley del prossimo 25 febbraio c’è una vera e propria montagna da scalare, visto che dall’altro lato del campo i Blues troveranno il Liverpool, che soltanto una una settimana fa ha rifilato quattro gol al Chelsea.

Come vedere Aston Villa-Chelsea in streaming

Aston Villa-Chelsea è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

L’Aston Villa nelle coppe nazionali non sembra avere lo stesso furore del campionato e di sicuro Emery darà maggiore importanza all’imminente sfida con il Manchester United. Ma non ce la sentiamo di andare contro i Villans, che in casa non perdono quasi mai. Le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Chelsea

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Bailey; Diaby, Watkins.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Chilwell; Chukwuemeka, Enzo Fernandez; Palmer, Nkunku, Mudryk; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1