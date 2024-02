Aston Villa-Chelsea: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Aston Villa-Chelsea è il replay della sfida di Fa Cup. Ecco i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti del match di stasera

Nessuno voleva il replay, ovviamente: una partita in più in calendario è sempre un problema, soprattutto per due squadre che non attraversano chissà quale ottimo momento. Certo, l’Aston Villa dopo il 5-0 in trasferta sul campo dello Sheffield United sembra essersi messo alle spalle il periodo negativo, cosa che ovviamente non si può dire del Chelsea. Pochettino è in crisi, ma non rischia a quanto pare per gli elevati costi che comporterebbe il suo esonero.

Dalla sfida di questa sera dovrà uscire per forza di cose un vincitore. Non ci sarà un altro match e quindi i due tecnici possono tirare un sospiro di sollievo. E andiamo a vedere insieme, quindi, quelli che potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti della gara del Villa Park.

Aston Villa-Chelsea, il possibile marcatore

Nella prima sfida, quella giocata a Stamford Bridge, il finale è stato 0-0. Non sarà così questa notte e i padroni di casa sono decisamente favoriti. Ecco che per l’Aston Villa quindi è Watkins, punta di riferimento, a poter trovare la via della rete. Vedremo se sarà così, ma ci sono ampie possibilità che questo possa succedere.

I possibili tiratori e gli ammoniti

Il Chelsea ovviamente ci proverà: davanti la squadra di Pochettino ha elementi che alla fine possono fare la differenza. Ed è Palmer l’uomo migliore al momento dei Blues, quello che potrebbe trovare e centrare lo specchio della porta. In casa Aston, invece, occhio a Tielemans. Infine ci sentiamo anche di nominare Jackson: sì, pure lui potrebbe centrare i pali durante i 90minuti.

Tra i cattivi invece Caicedo e Badiashile del Chelsea e McGinn dell’Aston Villa. Sono loro quelli che ci mettono sotto il profilo dell’agonismo qualcosa in più. Stesso discorso si potrebbe fare anche per Douglas Luiz, che non si tira mai indietro. Anche per lui c’è la possibilità di un provvedimento disciplinare. Infine, come chicca finale, ci potrebbe essere anche il cartellino giallo per Martinez, portiere dell’Aston Villa. Conosciamo quello che è il suo carattere, molto fumantino, e in caso di risultato in bilico allora potrebbe anche perdere del tempo e quindi beccarsi il cartellino.