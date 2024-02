Spezia-Catanzaro e Lecco-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Spezia-Catanzaro e Lecco-Cremonese sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Una vittoria che mancava da tantissimo tempo allo Spezia: è arrivata in trasferta, sul difficile campo del Pisa, e adesso la classifica dice che i liguri possono anche sperare di uscire dalla zona playout. Oggettivamente gli uomini a disposizione del tecnico D’Angelo meriterebbero senza dubbio un altro tipo di graduatoria. Ma l’avvio è stato così brutto che non solo ha portato all’esonero ma anche ad una mezza rivoluzione in questo mercato di gennaio.

Il Catanzaro comunque dal proprio canto è una formazione che in trasferta ha fatto bene, sempre. Poche le uscite a vuoto della truppa allenata da Vivarini, che sogna di uscire con una vittoria. Le qualità i giallorossi ce le hanno, poche discussioni, e dovrebbero comunque riuscire a centrare un risultato positivo.

Nell’altro match di questo articolo la Cremonese parte con tutti i favori del pronostico. Tutti. La squadra di Stroppa – che spera ovviamente che il Parma vinca contro il Venezia per allungare sul terzo posto – sta mandando diversi segnali a tutte le altre squadre che sognano la promozione diretta. Diciamo che gli ospiti sono sulla carta assai più forti del Lecco (che arrivano a questo match dopo aver preso 5 gol dalla Feralpi) e che stanno dimostrando il tutto anche sul campo. Quindi? Quindi la vittoria esterna è quasi fuori discussione.

Come vedere Spezia-Catanzaro e Lecco-Cremonese in diretta tv e in streaming

Spezia-Catanzaro e Lecco-Cremonese sono in programma sabato 3 febbraio. La prima alle 14:00, la seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Catanzaro

Gara da pareggio. In un altro momento forse avremmo detto che lo Spezia avrebbe i favori del pronostico, ma la classifica e il campionato disputato fino al momenti ci dice altro. Il Catanzaro è una squadra forte che ha le carte in regola per tornare in Calabria con un risultato positivo.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Trenco, Hristov, Nikolaou; Mateju, Cassata, Esposito, Vignali; Cipot, Verde: Falcinelli.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Pompetti, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1