I pronostici del weekend (3-4 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

La ventitreesima giornata di Serie A rappresenta uno snodo fondamentale per la vittoria dello Scudetto, si affrontano infatti le prime due della classe. L’Inter capolista con una partita ancora da recuperare affronta la Juventus.

Per i pronostici meglio guardare ad altre sfide: le vittorie interne appaiono altamente probabili in Napoli-Verona e Torino-Salernitana.

Tra le le favorite per la vittoria nei principali campionati europei ci sono il Newcastle contro il Luton in Premier League e il Monaco in Ligue 1 contro il Le Havre.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach e Darmstadt 98-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Brighton-Crystal Palace di Premier League, Ajax-PSV Eindhoven di Eredivisie e Frosinone-Milan per quanto riguarda il nostro campionato di Serie A.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Everton-Tottenham di Premier League, Girona-Real Sociedad di Liga, AZ Alkmaar-Feyenoord di Eredivisie e ai due big match europei della domenica: Arsenal-Liverpool e Real Madrid-Atletico Madrid.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, sabato 15:30

• Darmstadt 98-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Brighton-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00

• Frosinone-Milan, Serie A, sabato 18:00

• Ajax-PSV Eindhoven, Eredivisie, sabato 20:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Newcastle (in Newcastle-Luton, Premier League, sabato 16:00)

• Torino (in Torino-Salernitana, Serie A, domenica 12:30)

• Monaco (in Monaco-Le Havre, Ligue 1, domenica 13:00)

• Napoli (in Napoli-Hellas Verona, Serie A, domenica 15:00)

• Atalanta o pareggio (in Atalanta-Lazio, Serie A, domenica 18:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Everton-Tottenham, Premier League, sabato 13:30

• Girona-Real Sociedad, Liga, sabato 21:00

• AZ Alkmaar-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30

• Arsenal-Liverpool, Premier League, domenica 17:30

• Real Madrid-Atletico Madrid, Liga, domenica 21:00