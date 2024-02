Sampdoria-Modena e Ternana-Como, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Modena e Ternana-Como sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il colpo esterno della Sampdoria sul campo del Cittadella ha regalato sicuramente delle speranze per la seconda parte di stagione ad Andrea Pirlo. Che ha avuto anche un regalo dell’ultim’ora dal mercato, visto che i doriani hanno preso in prestito Darboe dalla Roma. Insomma, si cercherà di raggiungere principalmente una posizione di classifica tranquilla, per poi sperare chissà, magari in qualcosa di diverso.

Sembra arduo il compito per Pirlo, soprattutto perché adesso arriva un Modena che anche in maniera abbastanza clamorosa nello scorso weekend ha dato una lezione alla capolista Parma. Gli uomini di Bianco stanno bene e possono portare via anche un risultato positivo da Marassi. Contro questa Samp tutto è possibile. Ma noi abbiamo un’altra idea per questo match.

Tra Ternana e Como sono gli ospiti leggermente favoriti. Ma in casa la formazione di Breda sta facendo bene, anche molto bene, e sta cercando di costruire la sua salvezza. Gli ospiti invece non vincono da due partite dimostrando di star attraverso un periodo di appannamento. Sarebbe opportuno non perdere, anche se davanti Parma e Cremonese potrebbero scappare. In ogni caso i lombardi danno la netta sensazione di poter uscire con un risultato positivo.

Come vedere Sampdoria-Modena e Ternana-Como in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Modena e Ternana-Como sono in programma sabato 3 febbraio. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Modena

In un match da almeno una rete per squadra occhio alla vittoria della Sampdoria che potrebbe realmente mettersi alle spalle in maniera definitiva la zona rossa della classifica. Gli uomini di Pirlo dopo aver vinto contro il Cittadella hanno voglia di dare continuità ai propri risultati. Ci potrebbero riuscire.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Gonzalez, Giordano, Barreca; Kasami, Yepes, Askilden; Ricci, Alvarez; De Luca.

MODENA (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponzi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Gliozzi, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1