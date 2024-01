Tottenham-Brentford: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Tottenham-Brentford si gioca stasera ed è valida per la ventiduesima giornata di Premier League. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Il Tottenham è ampiamente favorito in questo match. Gli Spurs, quinti in classifica, hanno messo nel mirino l’Aston Villa distante solo tre lunghezze. Contro una formazione che cerca punti per la salvezza, per i padroni di casa non dovrebbero essere chissà quali problemi. Diciamo che la sensazione è che il match sia davvero indirizzato.

Detto questo, adesso, andiamo a vedere quelli che sono i possibili marcatori, tiratori, e ammoniti, della gara che si giocherà alle 20:30. Ovviamente tutto lascia presagire, come detto, a una semplice affermazione degli uomini di Postecoglou.

Tottenham-Brentford, il pronostico dei marcatori

Sei gol nelle ultime sei partite di Premier League. E chi se non lui? Come marcatore del match di questa sera il nostro pronostico è tutto per Richarlison, attaccante dei padroni di casa, che sta vivendo davvero un momento magico. Non si vuole fermare il brasiliano, alla ricerca di quella continuità che in molte occasioni della sua carriera è mancata. Si sta dimostrando la punta ideale in questo Tottenham. E anche stasera dovrebbe riuscire a timbrare il cartellino.

Dall’altra parte occhio a Toney, tornato dopo la lunga squalifica dimostrando di non avere dimenticato come si fa gol, impiegando appena diciannove minuti per timbrare il cartellino. Contro una squadra offensiva come il Tottenham che lascia parecchi spazi potrebbe subito ripetersi.

Tiratori e ammoniti, il nostro pronostico

Lewis-Potter degli ospiti ha una media di un tiro e mezzo a partita. Sì, stasera sarà difficile per lui riuscire a centrare lo specchio della porta, ma almeno in una occasione ci potrebbe riuscire. In casa Spurs, invece, occhio alla conclusione verso lo specchio della porta di Kulusevski che potrebbe servire anche un assist nel corso del match. Tra i calciatori di Premier League è quello che ha creato più potenziali occasioni da gol: potrebbe essere la volta buona che i compagni fanno gol e lui mette a referto un assist.

Gli Spurs propongono un gioco molto offensivo con i terzini in costante proiezione offensiva, soprattutto Pedro Porro che ha una media di tiri alta e anche oggi dovrebbe trovare la conclusione in almeno un paio di occasioni. Importante anche il rientro dall’infortunio di Maddison, tiratore anche di calci piazzati: dovrebbe centrare il bersaglio in almeno una se non due occasioni.

Andiamo adesso invece verso i cattivi: Udogie è uno che attacca molto e, in alcune circostanze, è costretto a rincorrere l’avversario che gli parte alle spalle. Potrebbe succedere così anche questa sera, quindi un suo cartellino, magari anche in una situazione tattica, ci potrebbe stare. Giallo probabile anche per Romero: i suoi interventi sono sempre al limite e le ripartenze avversarie potrebbero costringerlo a interventi rischiosi. In casa Brentford invece tra i cattivi ci potrebbe finire Collins: il centrale difensivo è quello che potrebbe andare in difficoltà visto che se la dovrà vedere con il Richarlison citato prima.