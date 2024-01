Liverpool-Chelsea: pronostici marcatori, tiratori, ammoniti

Liverpool-Chelsea si gioca stasera ed è valida per la ventiduesima giornata di Premier League. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Per il Liverpool è uno degli snodi cruciali della stagione: contro il Chelsea il compito non è agevole per la formazione di Klopp che però sa bene che prendersi i tre punti in questa partita sarebbe fondamentale per il proprio cammino.

Il tecnico tedesco, agli ultimi sei mesi sulla panchina dei Reds, vorrebbe salutare tutti vincendo la Premier League per la seconda volta. Difficile, dietro corrono, ma non impossibile. E affermarsi stasera sarebbe un segnale importante che verrebbe mandato a tutti gli altri. Intanto qui vediamo chi potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti del match di Anfield.

Liverpool-Chelsea, il pronostico dei marcatori

Nunez sarà il centravanti di Klopp. Uno che azzanna la porta, quasi, per la voglia che ci mette nel momento in cui ha il pallone buono. Quest’anno ha trovato anche una certa continuità sotto porta, quindi pure nella serata di oggi potrebbe riuscire nel suo intento. Sì, diamo fiducia a lui, uno che quella fame che serve per vincere tutto quello che si può vincere.

E oltre al gol chissà che non si becchi anche un cartellino: è già a quota 5 in stagione, e in partite calde come questa con l’agonismo alle stelle è uno di quelli che non si tira indietro.

Tiratori e ammoniti, il nostro pronostico

Ma chi potrebbe calciare verso lo specchio della porta? Tra i padroni di casa senza dubbio Luis Diaz: l’esterno potrebbe anche riuscire per due volte nell’arco del 90minuti a centrare lo specchio. In casa Blues invece occhio a Sterling, che gioca sì esterno d’attacco, ma che ha quelle caratteristiche che potrebbero servire per andare alla conclusione. Occhio anche a Cole Palmer, uno che non ci pensa due volte a scoccare il tiro: potrebbe provarci in almeno tre occasioni.

Questione ammoniti, infine: in casa Liverpool Mac Allister in mezzo al campo ci mette quella cattiveria che serve. Klopp lo ha voluto in rosa per il suo temperamento e per quella sua voglia di andare a recuperare palloni. Ogni tanto lo fa anche con irruenza, e in un match che vale così tanto potrebbe anche spendere il fallo e beccarsi il cartellino. Lo stesso discorso, identico, vale dall’altra parte per Enzo Fernandez. Un altro argentino dal sangue caldo. Sì, anche lui potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara.

Da tenere sotto occhio sempre nel Chelsea anche Gallagher: ha commesso almeno due falli in 13 delle 20 partite giocate ed è uno di quei calciatori che non si tirano mai indietro, anche quando c’è da protestare con l’arbitro.