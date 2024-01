I pronostici di mercoledì 31 gennaio: Premier League, Liga e Coppa d’Asia

I pronostici di mercoledì 31 gennaio: si giocano tre partite di Premier League, due partite di Liga e la Coppa d’Asia.

La partita più attesa di questo mercoledì di calcio si gioca in Premier League, dove il Liverpool di Klopp – che ha già annunciato l’addio a fine stagione – attende il deludente Chelsea di Pochettino per consolidare la prima posizione in classifica. Nonostante alcune assenze pesanti come quelle su tutti di Alexander-Arnold e Salah i Reds stanno giocando alla grande e partono favoriti nella sfida di Anfield in cui anche il Chelsea potrebbe però riuscire a segnare almeno un gol.

A proposito di gol sempre restando in Premier League dovrebbero arrivare puntuali nelle altre due sfide serali Manchester City-Burnley e Tottenham-Brentford.

Pronostici altre partite

Si giocano due partite anche nella Liga spagnola. Il Barcellona deve reagire alla crisi e battere l’Osasuna per rilanciarsi in classifica, vittoria interna altamente probabile anche per l’Atletico Madrid contro il pur ostico Rayo Vallecano.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente in Liverpool-Chelsea, Premier League, ore 21:15

Vincenti

• Iran (in Iran-Siria, Coppa d’Asia, ore 17:00)

• Barcellona (in Barcellona-Osasuna, Liga, ore 19:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bahrain-Giappone, Coppa d’Asia, ore 12:30

• Manchester City-Burnley, Premier League, ore 20:30

• Tottenham-Brentford, Premier League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Tottenham-Brentford, Premier League, ore 20:30

• Liverpool-Chelsea, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

Giappone vincente e almeno un gol per squadra (in Bahrain-Giappone, Coppa d’Asia, ore 12:30)