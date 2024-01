Million Day, perché in tanti stanno giocando lo stesso numero

Million Day, ecco perché in tanti hanno deciso di giocare lo stesso numero e lo faranno nelle prossime estrazione. Svelato il motivo

Prima o poi dovrà succedere, lo sappiamo. Così è dappertutto: in tutti i giochi con i numeri ci sono quelli che si fanno attendere. E più mancano e più sono giocati dagli utenti che anche per una questione di sola ed esclusiva statistica decidono di puntarci.

Ovviamente succede molto più spesso con il gioco del Lotto. Sappiamo che ci sono quei ritardatari storici che nel momento in cui vengono fuori fanno felici moltissime persone. Ma in questo caso non parliamo del Lotto, ma del Million Day. Ci sono dei numeri che stanno facendo venire l’acquolina in bocca a chi ha deciso di giocare a questo speciale gioco. E dopo l’estrazione dello scorso 29 gennaio uno si conferma, così come riportato da Agipronews.com, quello che manca da molto più tempo.

Million Day, ecco perché tutti giocano il 50

Intanto spieghiamo il gioco: al Million Day bisogna scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e la schedina ha un importo fisso di un solo euro. Lo scopo è quello di indovinare tutti e cinque i numeri estratti che, in questo caso, permette di vincere, appunto, un milione di euro. Ci sono dei premi minori, ovvio, e c’è anche un’estrazione al giorno, alle 19. E si può giocare fino a 15 minuti prima. Dalle 19:15 poi si potrebbe già giocare per l’estrazione del giorno successivo.

Ma perché tutti in questo momento stanno giocando il 50? Ovviamente perché è quello che si sta facendo più attendere per gli utenti. Manca da 58 turni, quindi quasi due mesi. E non è l’unico, perché il 19 manca da 47 turni, il 34 da quarantuno turni, il 21 da quaranta e il 2 da ventitré turni. Insomma, sono molti quelli che si stanno facendo attendere, sta a voi decidere quando giocarli e se giocarli.