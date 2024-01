Formazioni ufficiali Salernitana-Roma: pronostico marcatori, tiratori, ammoniti

Formazioni ufficiali Salernitana-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida che chiude il turno della Serie A

All’Arechi di Salerno, contro la squadra ultima in classifica, Daniele De Rossi affronta la sua seconda partita ufficiale sulla panchina della Roma. Dopo il debutto vincente contro il Verona, i giallorossi possono cercare di sfruttare il rallentamento di tutte quelle che stanno davanti per avvicinare il quarto posto in classifica, quello che permetterebbe di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Non sarà un match semplice per i capitolini, visto che i granata di Pippo Inzaghi hanno urgente bisogno di fare punti dopo tre sconfitte di fila contro Juventus, Napoli e Genoa. La classifica piange. Intanto andiamo a vedere quelle che sono state le scelte dei due tecnici.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc, Sambia; Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Formazioni ufficiali Salernitana-Roma, il pronostico marcatori

La Roma è favorita, e dovrà essere trascinata da Romelo Lukaku: il centravanti belga contro il Verona ha timbrato, lo ha fatto anche nell’amichevole contro l’Al Shabab nel corso della scorsa settimana e la sensazione è che ci possa riuscire anche nella serata di oggi. Lì davanti la Roma si affida alla sua enorme mole fisica per scardinare la difesa della Salernitana. E poi con il 4-3-3 che è il sistema che viene utilizzato da De Rossi, tutti i palloni in mezzo all’area di rigore verranno catalizzati appunti da Lukaku. Fiducia a lui.

Formazioni ufficiali Salernitana-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Pellegrini è quello che potrebbe tentare almeno una conclusione nello specchio della porta. Occhio anche a Cristante – l’anno scorso all’Arechi segnò – che contro la Salernitana vede rosso come vedono i tori. Da loro due almeno un tiro ce lo aspettiamo, tralasciando ovviamente Dybala, troppo semplice. In casa Salernitana invece è Candreva il più pericoloso. All’Olimpico nel primo match di questo campionato andò pure a segno. Ci potrebbe riprovare anche questa sera. Sarà una partita tesa quella di Salerno, quindi occhio a qualche cartellino giallo con Di Bello che è uno che non se li tiene dentro il taschino. Da un lato Kristensen e dall’altro Bradaric potrebbero andare in difficoltà.