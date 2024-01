I pronostici di domenica 28 gennaio: Serie A, FA Cup, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 28 gennaio: si gioca in Serie A, FA Cup, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e Bundesliga.

La ventiduesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con cinque partite: si parte alle 12:30 con Genoa-Lecce, poi alle 15:00 due sfide all’insegna del gol tra Monza e Sassuolo e Verona e Frosinone.

Il gran finale con due match che riguardano la zona Champions League e la lotta per lo Scudetto: la Lazio può approfittare delle pesanti assenze del Napoli (Kvaratskhelia, Simeone, Osimhen e Anguissa), mentre l’Inter pur priva di Barella e Cahlanoglu dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta con la Fiorentina in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici altre partite

Nel resto d’Europa attese le vittorie di Borussia Dortmund, Feyenoord, PSG e Atletico Madrid, previsti almeno tre gol complessivi in FA Cup nelle partite che vedranno protagoniste Liverpool e Manchester United contro le abbordabili Norwich e Newport.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fiorentina-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga, ore 17:30)

• Feyenoord (in Feyenoord-Twente, Eredivisie, ore 14:30)

• PSG (in PSG-Brest, Ligue 1, ore 20:45)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-Twente, Eredivisie, ore 14:30

• Liverpool-Norwich, FA Cup, ore 15:30

• Newport-Manchester United, FA Cup, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Celta Vigo-Girona, Liga, ore 14:00

• Monza-Sassuolo, Serie A, ore 15:00

• Verona-Frosinone, Serie A, ore 15:00

Il “clamoroso”

Lazio vincente e almeno due gol complessivi (in Lazio-Napoli, Serie A, ore 18:00)