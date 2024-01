I pronostici di venerdì 26 gennaio: abbuffata di anticipi, si gioca in Serie A, Serie B, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1. In campo anche l’FA Cup inglese con Chelsea-Aston Villa e Manchester City-Tottenham.

Sarà un venerdì di calcio scoppiettante con un alto numero di anticipi e due partite di altissimo livello in FA Cup: Chelsea-Aston Villa e Tottenham-Manchester City. In Serie A il Cagliari nel ricordo di Gigi Riva proverà a racimolare altri punti salvezza contro un Torino mai entusiasmante in trasferta.

L’Eintracht Francoforte rinforzato dagli arrivi di Donny van de Beek e Saša Kalajdžić parte favorito in casa contro il Mainz, mentre il Rennes in ripresa dopo un girone di andata deludente sembra avere qualcosa in più sul piano tecnico rispetto al Lione in lotta addirittura per non retrocedere.

Pronostici altre partite

Il piatto forte di questo venerdì è però la FA Cup: il Chelsea dopo avere ottenuto la qualificazione per la finale di League Cup vuole andare avanti anche in questa coppa non avendo impegni europei al contrario dell’Aston Villa. I gol non dovrebbero mancare, così come in Tottenham-Manchester City che già hanno dato spettacolo nell’ultimo confronto di Premier League terminato con un pirotecnico 3-3.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Eintracht Francoforte vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Eintracht Francoforte-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Cagliari o pareggio (in Cagliari-Torino, Serie A, ore 20:45)

• Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Palermo, Serie B, ore 20:30)

• Rennes o pareggio (in Lione-Rennes, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Pec Zwolle-Vitesse, Eredivisie, ore 20:00

• Eintracht Francoforte-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

• Tottenham-Manchester City, FA Cup, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Catanzaro-Palermo, Serie B, ore 20:30

• Chelsea-Aston Villa, FA Cup, ore 20:45

• Lione-Rennes, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Entrambe le squadre segnano nel secondo tempo (in Tottenham-Manchester City, FA Cup, ore 21:00)