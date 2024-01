Cagliari-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Torino è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella partita in cui Cagliari celebrerà un campione senza tempo come Gigi Riva, scomparso in settimana, la squadra di Claudio Ranieri va a caccia di punti salvezza per allontanarsi dalla zona rossa e dimenticare la dolorosa sconfitta nello scontro diretto con il Frosinone. In Ciociaria, una settimana fa, i sardi sono capitolati 3-1, tornando a perdere dopo tre risultati utili consecutivi.

Non è un mistero che i rossoblù facciano molta più fatica in trasferta – solo tre i punti conquistati fuori casa e secondo peggior rendimento esterno del campionato – dove non hanno ancora vinto (unica squadra a secco di vittorie insieme a Lecce e Frosinone).

Davanti al proprio pubblico il Cagliari invece si trasforma: l’ultima sconfitta rimediata tra le mura amiche risale ad inizio ottobre, quando Ranieri e i suoi uomini vennero travolti dalla Roma. Nandez e compagni da allora hanno fatto numerosi passi in avanti, dimostrando di poter portare a casa l’obiettivo salvezza, ma la distanza dalla terzultima rimane davvero ridotta: il Verona diciottesimo ha un solo punto in meno. Nella serata dedicata all’indimenticabile “Rombo di Tuono”, che nel 1970 con i suoi gol trascinò il Cagliari verso uno storico scudetto, all’Unipol Domus sarà di scena il Torino, che la scorsa settimana ha “riposato” a causa della Supercoppa Italiana (avrebbe dovuto affrontare la Lazio, impegnata nella Final Four). I granata di Ivan Juric vogliono riagganciare il treno Europa – sono decimi a -4 dal settimo posto – ma per riuscirci devono essere più costanti a livello di risultati.

Dopo la roboante vittoria con il Napoli (3-0), nell’ultima uscita, a Marassi contro il Genoa, non sono andati al di là di un pareggio (0-0), rimandando un’altra volta l’appuntamento coi tre punti in trasferta.

Cagliari-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Senza Shomurodov ed Oristanio, entrambi infortunati, e con Luvumbo impegnato in Coppa d’Africa con la sua Angola, a guidare l’attacco sardo toccherà di nuovo a Petagna, sostenuto dalla coppia Nandez-Viola. Panchina per Pavoletti e Lapadula, almeno all’inizio. A sinistra, in difesa, Ranieri sceglierà tra Azzi e Augello.

Formazione tipo invece per Juric, che deve fare a meno dei soli Schuurs, Radonjic e Soppy. In attacco spazio a Zapata e Sanabria, con Vlasic alle loro spalle. Djidji confermato nel terzetto difensivo.

Come vedere Cagliari-Torino in diretta tv e in streaming

Cagliari-Torino è in programma venerdì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due pareggi e una vittoria per parte (entrambe in trasferta) negli ultimi quattro precedenti. In un match in cui l’emotività farà gioco forza la sua parte è probabile che la squadra di Ranieri riesca ad evitare nuovamente la sconfitta davanti al proprio pubblico. Ci aspettiamo almeno un gol da parte di entrambe.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Makombou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1