Ora Allegri può restare: “Si parla di rinnovo fino al 2027”

Dopo essere stato dato vicino a un addio, Massimiliano Allegri si è ripreso la Juve: l’allenatore toscano potrebbe rinnovare con i bianconeri fino al 2027.

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato degli ottimi risultati ottenuti da Max Allegri alla Juve e della possibilità concreta di un rinnovo fino al 2027. Intervistato ai microfoni di TvPlay, il giornalista ha spiegato che, dal suo punto di vista, Allegri è stato fondamentale anche per l’arrivo di Tiago Djaló.

“Djaló è un giocatore allegriano, è un destro che ama giocare sul centro-sinistra: gioca sia in una difesa a tre che a quattro“, ha dichiarato Albanese. “Può fare anche il terzino. Quindi è il calciatore ideale per Allegri anche per sostituire Alex Sandro, che andrà a scadenza di contratto a giugno. Anticipare l’acquisto di Djaló è funzionale per l’anno prossimo”.

Secondo Albanese è ormai molto probabile che Allegri possa continuare anche l’anno prossimo alla guida della Juve. “Per ora ha un contratto fino al 2025 e si ragionerà del futuro a fine di questa stagione. Ci sarà un confronto, come c’è sempre stato tra la Juve e i suoi allenatori, e lì si capirà se si dovrà rafforzare la posizione di Allegri“.

“Sensazioni, del tutto personali, sul futuro di Allegri portano a un rinnovo fino al 2027 per consolidare con un nuovo triennio il lavoro che si sta svolgendo in questo momento“, ha continuato Albanese. “Il rinnovo dovrebbe riguardare tutta l’area tecnica. Sta anche nello storico di Giuntoli, che a Napoli ha lavorato per tre anni con Sarri“.

Allegri confermato: “La sensazione è che rimarrà fino al 2027“

“Alla Juve ognuno è tornato a fare a massimo il proprio lavoro“, ha aggiunto l’intervistato. Quindi la percezione dominante è che Allegria stia offrendo ottime cose: “Oggi è l’allenatore più giusto per il progetto che si sta portando avanti. I risultati gli stanno dando ragione”.

Albanese ha parlato anche di Soulé e di Chiesa. Dal suo punto di vista è però troppo presto per fare valutazioni sul futuro di Soulé. “La Juventus vuole vederlo da qui fino a fine anno e poi ci sono delle situazioni da chiarire, soprattutto quella di Chiesa, il cui contratto scade nel 2025“.

“Federico Chiesa ha delle pretese che la Juve, almeno fino a questo momento, può assecondare solo con idee più chiare a fine stagione. La Juve vuole almeno 35 milioni per Soulé, non sono così certo che vada via a cuor leggero. La società valuterà sicuramente ogni offerta congrua per i propri giovani”.