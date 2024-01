Gratta e Vinci, sempre e solo Il Miliardario: la vincita è clamorosa

Gratta e Vinci, sempre e solo Il Miliardario: la vincita è massima e la regala il biglietto decisamente più amato dagli italiani

Il tagliando più amato dagli italiani. Non solo perché è quello più conosciuto, visto che da moltissimi anni è sul mercato, ma anche perché è quello che regala molto spesso delle vincita importanti. Sì, il Miliardario, in tutte le sue sfaccettature, ti emoziona sempre.

Diciamo che anche la grafica e la possibilità di essere certi della vincita senza stare attenti più di tanto stimola gli italiani a comprarlo. I giochi, come sappiamo, soprattutto quelli dove qualcuno investe dei soldi per passare un poco di tempo sognando la vincita importante, devono essere velocemente capiti, altrimenti uno si stufa e finisce il gusto. Siamo sicuri che è ancora per questo motivo che la famiglia de Il Miliardario è quella più longeva in quella dei Gratta e Vinci.

Gratta e Vinci, ennesimo colpo col solito tagliando

Facilità sì, ma anche vittorie. Quante ve ne abbiamo raccontate noi de Il Veggente di vite cambiate appunto con questo biglietto? Diverse, moltissime. E non solo vincite massime, quelle di milioni di euro, ma anche vincite che si possono definire intermedie, con i 100mila euro o i 300mila euro. Che a conti fatti poi tanto intermedie non sono. In questo caso però riportando una notizia scritta da Agimeg.it, parliamo di una vincita clamorosa, quella da 2milioni di euro.

E questa la dà il Miliardario Maxi, il più “grande” dei fratelli, quello che ha un valore commerciale di 20euro sul mercato. Il colpo è stato centrato a Capoterra, una località in provincia di Cagliari, e quindi la Sardegna è la regione che in questo momento ha due vincite milionarie in questo 2024. Due milioni di euro, e non possiamo parlare di vincita massima perché in questo caso il premio da prendere è quello da 5milioni. Ma siamo convinti che il fortunato si accontenterà. Sì sì, siamo proprio convinti.