Scommesse, 10 partite per 12mila euro: hanno vinto in 37

Scommesse, 10 partite per 12mila euro: il sistema porta una grossa cifra per 37 persone che hanno deciso di dare fiducia al proprietario

Hanno deciso di dare fiducia a chi gestisce l’agenzia. E hanno fatto bene perché alla fine con 10 partite pronosticate hanno vinto la bellezza di 12mila euro. Certo, la divisione è minore, ovviamente, ma sono pur sempre soldi con solamente 10euro investiti, e senza nemmeno pensarci più di tanto.

La storia raccontata da Agimeg.it dimostra che chi sta dietro al bancone, a giocare le schedine che gli utenti vogliono, ci capisce molto più di altri. Ed è sempre un bene, qualche volta, affidarsi a chi sta sempre dietro alle partite dei vari campionati. Questo lo sanno bene i 37 clienti dell’agenzia Floridia Giovanni di Gela, in provincia di Caltanissetta, che hanno deciso di copiare il sistema che il titolare della stessa aveva proposto. Alla fine, aspettando l’Atletico Madrid, l’ultima partita di questa serie, il colpo è riuscito.

Scommesse, ecco il colpo da 12mila euro

Hanno vinto in 37 che si divideranno 400euro a testa. Un sistema elaborato con 10 partite all’interno che andavano dalla Serie A alla Bundesliga, passando ovviamente alla Liga spagnola e alla Premier League. Un colpo di quelli che si possono ripetere, soprattutto perché le partite in questione erano ampiamente pronosticabili e, dopo questo successo, siamo convinti che il gestore ne venderà di più di questi sistemi.

Lo stesso ha parlato appunto con Agimeg.it, spiegando questo: “Siamo felici di aver diviso quasi 400 euro a testa tra 37 persone che hanno speso solo 10 euro. Oggi come oggi, fanno comodo e non poco, per arrotondare lo stipendio mensile”. La schedina non aveva chissà quali pronostici particolari: oltre ai soliti 1 e 2, c’era anche qualche “goal” piazzato nella stessa. Niente di particolare, ma solamente un attenzione importante ai risultati che potevano venire fuori. Un’attenzione ripagata con un bel colpo, uno di quelli che si possono sicuramente ricordare e scrivere.