Si avvicina Inter-Juve: “Prevendo scarso spettacolo, sarà una partita a scacchi”

Juve e Inter si preparano per il derby d’Italia, che secondo un ex bianconero sarà una partita a scacchi, dunque una partita non consacrata allo spettacolo.

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di derby d’Italia (il 4 febbraio arriverà Inter-Juve), di arbitri e del futuro di Massimiliano Allegri. Ravanelli è partito raccontando di aver visto il servizio de Le Iene e di non essere stato particolarmente colpito.

“Non so quanto possa essere vero quello che ha detto il presunto arbitro mascherato. Se voleva davvero fare chiarezza doveva quantomeno mostrarsi al pubblico. Non mi è piaciuto molto“, ha commentato l’intervistato. “Poi credo che Rocchi e l’AIA debbano far chiarezza sull’autenticità del nostro campionato“.

“Anch’io vorrei andare in fondo a questa vicenda“, ha aggiunto Ravanelli. “Prima di tutto vorrei sapere l’identità di questo personaggio. Dopo questo servizio de Le Iene ci saranno ancora più polemiche“.

E subito dopo Ravanelli ha detto di avere in mente una soluzione per poter risolvere la questione arbitrale in Italia. “Per migliorare il sistema io farei in modo che tre giocatori per squadra una volta al mese possano incontrare gli arbitri e spiegar loro certe situazioni, soprattutto certi episodi dove loro hanno sbagliato”.

Cresce l’attesa per Inter-Juve: “Niente spettacolo, hanno troppo da perdere“

“Inter-Juve vale tre punti come nelle altre partite, ma a livello di autostima pesa molto di più“, ha poi aggiunto l’ex attaccante bianconero. “È chiaro che si pensa sempre alla partita che viene, ma è inevitabile concentrarsi già sullo scontro diretto del 4 febbraio. Mi aspetto una partita a scacchi, magari decisa da un singolo: né Inter né Juventus faranno un passo avanti nel mettere in difficoltà l’avversario“.

“I nerazzurri sono devastanti contro squadre che la attaccano, ma contro la Juve avranno difficoltà. Ora Inzaghi è riuscito a migliorare anche quando fa la partita: l’Inter ha intensità e qualità. Quando si mette a palleggiare è uno spettacolo. La Juve adesso però riesce a portare più uomini nell’area avversaria e anche lei ama farsi attaccare. Allegri ha giocatori di gamba e riparte molto bene“.

In generale, Ravanelli è convinto che Inter-Juve non offrirà uno spettacolo coinvolgente ai tifosi. “Non vedo una partita scoppiettante, entrambe avranno paura di perdere”.

Poi Ravenelli ha parlato della gestione di Allegri di Vlahovic. “Un allenatore intelligente deve sempre ascoltare i giocatori. Allegri è un grande allenatore e sono convinto che possa essere vero l’episodio con Vlahovic e Locatelli che lo hanno invitato a pressare più alto. Sono andati via giocatori che non remavano dalla stessa parte“.

L’intervistato non è così sicuro che il futuro di Allegri possa essere ancora alla Juventus. “C’è la volontà di allungare il contratto ad Allegri che ha saputo fare qualcosa di eccezionale… Dopo tutte le difficoltà che ha passato negli ultimi due anni credo possa anche andarsene. Ma è una mia opinione: fossi nella Juve farei di tutto per tenerlo, sta facendo qualcosa di strepitoso. Ma non sono sicuro che lui voglia proseguire in bianconero“.