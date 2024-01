Servizio Iene sugli arbitri: “Anche loro sono stanchi dei giochi di potere”

Nell’ultima puntata del programma Le Iene si è tornati a parlare di calcio: sono finiti sotto esame gli arbitri, con un direttore di gara che ha deciso di denunciare alcune presunte anomalie del sistema.

Filippo Roma, inviato de Le Iene e autore del servizio sullo scandalo del mondo arbitrale, ha parlato ai microfoni di TvPlay, spiegando come è nata la sua inchiesta e quali sono i fatti più gravi, perché più evidenti, rispetto a tutto ciò che è andato in onda.

⁠“Sono stato contattato tra fine novembre e inizio dicembre dall’arbitro che ha parlato“, ha spiegato Roma. “Questo perché ogni tanto mi occupo alle Iene del calcio. Sono molto vicini a ricorrere alle azioni legali, perché questo gruppo di persone non si sente più tutelato dal mondo arbitrale. Il sistema non è più basato sul merito ma solo sulla politica. Non lavorano più serenamente”.

L’AIA (Associazione italiana degli arbitri) minaccia di querelare Roma e Le Iene. Dopo il servizio, con.l’arbitro in attività che denunciato gravi anomalie nel sistema, è infatti arriva la risposta dell’Associazione italiana degli arbitri. L’AIA, tramite un comunicato inviato all’Ansa ha rigettano tutte le accuse.

Il servizio è stato giudicato poco veritiero: “si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto“. L’associazione ha poi e confermano la piena fiducia nell’operato del designatore Gianluca Rocchi: “Noi riteniamo che invece vi sia assoluta insussistenza delle accuse lanciate“, si legge sul comunicato.

Scandalo arbitri dopo il servizio delle Iene: “Ecco perché il testimone non ha denunciato“

Per molti non sarebbe chiaro come mai l’arbitro intervistato non abbia voluto denunciare formalmente la situazione ma delegare la polemica allo spazio televisivo. “Lo dico per esperienza, è un fatto umano quello di non farsi vedere. Anche altri arbitri ci hanno contattato. Diversi arbitri di diverse categorie ci hanno confermato la testimonianza che è andata in onda“.

“Non so se la settimana ci sarà una prossima puntata, ma noi continueremo a lavorare”, ha spiegato Roma. Dopodiché l’inviato delle Iene si è concentrato sulla questione relativa al VAR.

“Questi arbitri che tipo denuncia vogliono fare? Da quello che abbiamo capito è che nel mondo arbitrale c’è una lotta interna tra due fazioni e il VAR è il terreno di scontro. Se poi questa lotta interna tra gli arbitri si riversa sulle partite, falsandole, questo è un grosso problema. Assicuro che abbiamo pubblicato tutto il materiale che avevamo. Non potevamo fare altrimenti”.