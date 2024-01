Cambio modulo per Mazzarri: “Così può puntare al quarto posto”

Mazzarri è riuscito a riproporre il suo vecchio modulo e ha ridare verve a un Napoli che sembrava ormai spento. Tale scelta dell’allenatore potrebbe permettere la conquista di un posto in Champions?

E alla fine Walter Mazzarri si è ribellato a De Laurentiis e al 4-3-3 spallettiano: con coraggio il nuovo tecnico del Napoli è tornato alle sue vecchie concezioni tattiche, con la difesa a tre e le ripartenze. Salvatore Aronica, ex difensore della squadra azzurra, ne ha parlato ai microfoni di TvPlay, concentrandosi poi sulla lotta scudetto.

⁠Il primo argomento toccato da Aronica è stato quello degli arbitri: “Nel periodo in cui militavo in Serie A c’era molta suddistanza psicologica. Giovavo in piccoli club e pagavo dazio. Le piccole sono sempre state poco ascoltate in Lega e nei palazzi importanti. È diverso se il torto lo subisce l’Empoli o il Verona piuttosto che l’Inter, la Juve o il Napoli”.

Secondo l’ex calciatore, il Napoli è in crisi perché pur non essendo una squadra troppo diversa da quella dell’anno scorso ha perso due uomini chiave. “Tutto parte da lontano, dalla fine dello scorso campionato, con gli addii di Spalletti e Giuntoli dopo la vittoria dello scudetto. Lì si è capito che qualcosa stesse cambiando. Continuare a lavorare sullo stesso progetto con tecnico differente come lo è Rudi Garcia ha fatto sì che gli azzurri ripartissero senza condizioni di causa“.

“Il Napoli è andato in crisi con il gioco perso per strada e i risultati che non arrivavano. Fattori, questi, che hanno indotto il club a intervenire con il cambio di allenatore, affidando la squadra a Walter Mazzarri. Per un tecnico non è mai facile cambiare subito. E poi c’è da dire che Mazzarri ha subito affrontato partite difficili”.

Mazzarri cambia il modulo: “Ci è tornato per le assenze, ma ora può conquistare un posto in Champions“

Per Aronica la Supercoppa in Arabia non è stata un brutto spettacolo: “Il format mi è piaciuto, con una mini tournée intrigante e più competitiva. Abbiamo assistito a belle gare. Mazzarri ha dovuto fare di necessità virtù visti gli infortuni e gli assenti. In finale ha subìto il gioco dell’Inter ma l’aspetto arbitrale è stato incisivo. L’Inter però ha meritato la Supercoppa, è una squadra che la fa da padrone in Italia con solo la Juve che può darle filo da torcere”.

Secondo l’intervistato Mazzarri ha cambiato modulo, tornando alla difesa a tre, soprattutto a causa delle assenze. “Mi ha fatto comunque piacere vedere il Napoli col modulo che ha contraddistinto la sua carriera dopo aver iniziato con il 4-3-3 nel solco di Spalletti e Garcia. Da tecnico esperto ha ridisegnato qualcosa per avere un Napoli più efficace. Contro la Fiorentina c’era riuscito imbrigliando Italiano. Con l’Inter ha riprovato a farlo ma è andata male“.

“Credo che il titolo lo vincerà la Juve che è in condizione e non ha impegni europei, Allegri ha dato un’anima a questa squadra. L’Inter invece perderà terreno. Il Napoli dovrà raggiungere la qualificazione all’Europa; il quarto posto non è lontano e credo che Mazzarri, conoscendolo, riuscirà a raggiungerlo anche grazie ai nuovi acquisti”.