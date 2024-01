Scommesse, amichevoli truccate: “Tre casi eclatanti negli ultimi giorni”

Scommesse, amichevoli truccate proprio in questi giorni. “Ci sono tre casi eclatanti”. Ecco quello che sta succedendo

Nei giorni scorsi la Figc ha pubblicato il Bilancio Integrato del 2022: vale a dire i numeri dell’anno scorso sui tesserati e anche quelli che sono gli obiettivi che la federazione si è prefissata per i prossimi anni. Uno di questi, si leggeva, era appunto quello di riuscire a combattere nel migliore modo possibile la questione calcioscomesse, esplosa nei mesi scorsi con i fatti che hanno portato alle squalifiche di Fagioli e di Tonali.

In questo caso non parliamo del calcio italiano, che non è coinvolto. Ma abbiamo detto questo perché il tema a quanto pare è assai centrale. Un tema che Agimeg.it tocca molto da vicino intervista Francesco Baranca, consulente di Sport Integrity Team, che ha sollevato molti dubbi su quelle che sono le amichevoli internazionali. Ecco quello che ha detto.

Scommesse, tre casi eclatanti

Proprio in questo periodo ci sono delle amichevoli internazionali di quelle squadre dell’Est Europa che si stanno preparando all’inizio della nuova stagione. Anche il Nord Europa adesso è in fase di preparazione. Quindi le partite ci sono e sono quelle che mettono in allarme.

“La prima cosa che mi stupisce è il fatto che i provider continuino a offrire tali partite nonostante sia piuttosto evidente che molte di esse sono truccate. Inoltre ha detto Baranca nella sua intervista ad Agimeg.it – alcuni club ricorrono più di altri avendo, evidentemente, all’interno della loro rosa qualcuno con agganci in quel mondo. Per esempio, solo negli ultimi 4 giorni ci sono stati tre casi eclatanti di partite truccate per causa dell’arbitro che ha indirizzato il risultato verso quello sperato grazie a rigori ed episodi assurdi”. Insomma, una situazione che a chi cerca di gestire la situazione, evitando quindi i casi di match-fixing non piace proprio. Però i bookmaker continuano a quotare questo tipo di eventi che non fanno altro che alzare il livello di guardia. Una situazione da monitorare e da tenere in considerazione visto che si parla anche di numeri belli alti.