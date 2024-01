Athletic Bilbao-Barcellona, Coppa del Re: streaming gratis, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Barcellona è una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle ore 21:30: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Il mercoledì di Coppa del Re si conclude con il più interessante tra i quarti di finale: a Bilbao si affrontano in gara secca i padroni di casa dell’Athletic e il Barcellona, sfida mai banale e che quest’anno potrebbe diventare anche uno scontro diretto per il quarto posto nella Liga.

Sono solamente tre, infatti, i punti che separano le due squadre in classifica. I blaugrana, attardati nella corsa al titolo – sembra ormai una questione tra Real Madrid e Girona, rispettivamente a +8 e +7 sul Barça – per tirare su il morale potrebbero riservare le loro attenzioni ad un trofeo prestigioso come la coppa nazionale, che da quelle parti ha sicuramente più valore che altrove. Xavi poi deve farsi perdonare la brutta sconfitta che il suo Barcellona ha rimediato nel Clasico di Supercoppa dieci giorni fa, un 4-1 che nel capoluogo catalano in pochi sono riusciti a digerire. Dal ritorno dall’Arabia Saudita Araujo e compagni hanno ottenuto due vittorie, la prima in Coppa del Re con l’Unionistas (1-3) e poi quella, decisamente più importante, contro il Betis in Liga. Un match, quest’ultimo, deciso allo scadere (2-4) dai gol di Joao Felix e Ferran Torres, entrambi realizzati nel recupero.

L’Athletic sogna di nuovo in grande

Si è interrotta dopo oltre due mesi invece la striscia positiva dell’Athletic Bilbao: a Valencia gli uomini di Ernesto Valverde sono stati castigati dal gol di Hugo Duro (1-0).

Una sconfitta che per ora non preoccupa, alla luce del grande campionato dei biancorossi, che dopo un paio di stagioni anonime puntano a chiudere tra le prime quattro (al momento sono quarti davanti ai cugini della Real Sociedad). Valverde potrebbe gettare subito nella mischia Inaki Williams, appena rientrato dalla Coppa d’Africa – il suo Ghana è già fuori – ma saranno assenti Vesga, Dani Garcia e De Marcos. Non sono poche le defezioni neppure nel Barça, con Xavi che deve rinunciare a ter Stegen e Raphinha. Dubbio Cancelo.

Come vedere Athletic Bilbao-Barcellona in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Barcellona, valida per i quarti di finale di Coppa del Re, è in programma mercoledì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Una gara di difficile lettura, in cui l’Athletic Bilbao potrebbe riuscire a tenere testa al Barça, sfruttando anche il fattore campo. Se i tempi regolamentari terminassero in parità, insomma, non sarebbe una sorpresa: ci aspettiamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (5-4-1): Agirrezabala; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Muniain; Villalibre.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Cancelo, Ronald Araujo, Koundé, Baldé; de Jong, Gündogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1