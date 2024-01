Guinea-Senegal, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Guinea-Senegal è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 18:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Una delle big che non ha tradito le aspettative è il Senegal campione in carica, che dopo le prime due giornate è saldamente al comando del gruppo C, con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca. I Leoni della Teranga hanno dimostrato di essere ancora una volta la squadra da battere: nel match d’esordio hanno travolto 3-0 il Gambia ed il copione non è stato poi troppo diverso nell’atteso scontro diretto con il Camerun, battuto 3-1 venerdì scorso grazie ai gol di Sarr, Diallo e di capitan Mané.

La selezione di Aliou Cissé adesso deve proteggere il primo posto dal possibile assalto della Guinea, l’unica che può ancora scavalcarli in classifica e soffiargli il primato. Gli Elefanti nazionali hanno due punti in meno del Senegal ma tre in più del Camerun: in caso di pareggio sarebbero certi del secondo posto, mentre se dovessero perdere ed essere raggiunti dai Leoni Indomabili – impegnati contemporaneamente con il Gambia ultimo in classifica e con un piede e mezzo fuori dalla competizione – allora la discriminante da considerare sarà quella della differenza reti generale (al momento la Guinea è davanti).

Guinea, secondo posto a un passo

La rappresentativa allenata da Kaba Diawara è reduce dal prezioso successo con il Gambia, piegato 1-0 grazie ad una rete di Camara a metà secondo tempo.

Una partita quasi a senso unico quella contro gli Scorpioni, che la Guinea avrebbe potuto vincere con molti più gol di scarto se non avesse sbagliato diverse occasioni nitide davanti alla porta avversaria. Diawara spera di recuperare il prima possibile i suoi due giocatori più rappresentativi, Guirassy e Keita, convocati ma ancora fermi a causa di problemi fisici. In compenso contro il Senegal ritroverà Kamano, squalificato nell’ultima partita. Novità in vista invece nella formazione che schiererà Cissé: si candidano per una maglia da titolare Ndiaye e Nicolas Jackson.

Come vedere Guinea-Senegal in diretta tv e in streaming

Guinea-Senegal, in programma martedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La sensazione è che entrambe le squadre faranno di tutto per non farsi del male. Il Senegal giocherà probabilmente a ritmi più bassi, lo stesso farà la Guinea, alla quale basta un punto per passare come seconda. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Guinea-Senegal

GUINEA (4-2-3-1): Kone; Conte, Diakhaby, Jeanvier, Sylla; Moriba, Konate; Kamano, Camara, Kanté; Bayo.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhaté, Diatta; Gueye, A. Diallo, Ciss; Mané, Nicolas Jackson, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1