Angola-Burkina Faso, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Angola-Burkina Faso è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

In cima alla classifica del gruppo D, alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi, non c’è l’Algeria, altra big del calcio africano che rischia una clamorosa eliminazione. No, la vetta al momento se la dividono le outsider Angola e Burkina Faso, entrambe a quota 4 punti. Ne consegue che quello che andrà in scena a Yamoussoukro assume i contorni di uno scontro diretto per il primato.

Chi dovesse avere la peggio rischia il sorpasso dell’Algeria, che al momento ha due punti in meno e che nell’ultima giornata affronterà la disastrosa Mauritania, fanalino di coda ed ancora a secco di punti. In caso di pareggio, invece, probabilmente avremo tre squadre a 5 punti, dove a decidere chi passerà come prima e come seconda sarà la classifica avulsa (molto dipenderà dai gol di scarto con cui l’Algeria riuscirà ad avere la meglio sulla Mauritania). Chi finora è andata ben oltre le aspettative è stata l’Angola, che dopo aver fermato gli algerini all’esordio (1-1), si è imposta 3-2 sulla Mauritania al termine di una gara a dir poco spettacolare. Il migliore in campo, tra le Palancas Negras, è stato Gelson Dala: l’attaccante che milita nel club qatariota dell’Al-Wakrah ha realizzato una doppietta.

Non ha demeritato neppure il Burkina Faso: gli Stalloni, dopo la prestazione poco brillante con la Mauritania – battuta solo in pieno recupero (1-0) grazie ad un calcio di rigore trasformato da Traoré – hanno sfiorato la vittoria con l’Algeria (2-2). Il recupero, stavolta, gli è stato fatale, visto che i nordafricani hanno trovato il gol del pari al minuto 95′.

Come vedere Angola-Burkina Faso in diretta tv e in streaming

Angola-Burkina Faso, in programma martedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Due tra le selezioni più sorprendenti (in senso positivo) di questa fase a gironi e che anche in caso di sconfitta potrebbero comunque avere accesso agli ottavi rientrando tra le migliori terze. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida equilibrata in cui verosimilmente andranno a segno entrambe almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Angola-Burkina Faso

ANGOLA (4-2-3-1): Neblu; Fortuna, Buatu, Gaspar, Afonso; Show, Fredy; Dala, Zini, Gilberto; Mabululu.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Yago, E. Tapsoba, Dayo, Nagalo; Ouédraogo, Toure; A. Tapsoba, Sangaré, Traoré; Konate.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1