Gratta e vinci, il passato è alle spalle: che coraggio

Gratta e vinci, ha dato un taglio netto al passato e ha visto la sua vita cambiare da così a così: una storia che insegna tanto.

numerosi studi sociologici condotti nei decenni hanno dimostrato che l’uomo è una creatura estremamente abitudinaria. Che, appresi certi schemi mentali e di comportamento, è assai raro che trovi il coraggio, o talvolta anche solo la voglia, di cambiare.

Un po’ per pigrizia, un po’ per scaramanzia, tendiamo a rimanere ancorati, perciò, ad una routine ben precisa. Questa donna, invece, in maniera del tutto inaspettata, è riuscita all’improvviso a dare un taglio al passato e a cambiare completamente, per così dire, strategia. E per questo, come scoprirete a breve, è stata premiata. La protagonista di questa storia abita nel Maryland, più precisamente ad Hagerstown. Non è una giocatrice occasionale, ma non è neanche troppo incallita: molto semplicemente, come milioni di italiani col Superenalotto, è affezionata alle lotterie del Powerball e del Mega Millions e gioca sempre in vista delle estrazioni.

Si era così recata, come fa da anni, sulla Dual Highway, all’AC&T dove da sempre gioca le sue schedine. Quel giorno, però, l’inconscio le ha detto di fare qualcosa di diverso. Di non puntare sui soliti numeri, ma di investire qualche dollaro in un Gratta e vinci.

Gratta e vinci, se il coraggio di cambiare premia

Ha osservato per un po’ quelli in vendita e uno di essi ha attirato la sua attenzione. Prometteva 1 milione di dollari e ha pensato che le avrebbe fatto proprio comodo, portare a casa una cifra così.

“C’era proprio qualcosa in quel biglietto”, ha poi raccontato ai funzionari della Lotteria istantanea che ha cambiato la sua vita. E aveva ragione, questa donna del Maryland. C’era effettivamente qualcosa, in mezzo a tutti quei simboli e numeri con i quali, avendo lei sempre preferito i giochi con il jackpot, non aveva alcuna dimestichezza. C’era un bel premio: non il milione di dollari cui ambiva, ma una vincita pari a 50mila dollari.

È stata, manco a dirlo, una sorpresa gigantesca, inaspettata. Tanto più che, in un primo momento, aveva creduto di non aver vinto nulla. Aveva vinto eccome, invece. E adesso, probabilmente, ai soliti Mega Millions e Powerball, che non le hanno mai fruttato alcunché, inizierà a preferire grattini e tagliandi istantanei. Nel frattempo si godrà il suo denaro, investendone una parte in un viaggio con tutta la sua famiglia, doveroso per festeggiare questo bellissimo e inatteso evento.