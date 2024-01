I pronostici di lunedì 22 gennaio: Supercoppa Italiana, Coppa d’Africa e non solo

I pronostici di lunedì 22 gennaio: c’è la finale si Supercoppa Italiana, in campo pure Coppa d’Africa, Premier League e Liga.

Napoli e Inter si contenderanno questa sera il primo trofeo del 2024 nella finale della Supercoppa Italiana in programma a Riad. Nelle semifinali hanno vinto tutte e due col medesimo punteggio di 3-0, ma se l’Inter ha confermato di essere attualmente la squadra da battere in Italia, al Napoli privo di titolari importanti come Anguissa e Osimhen è servita anche una buona dose di fortuna.

Per quanto visto nell’ultimo periodo l’Inter parte favorita per la vittoria. In Coppa d’Africa intanto inizia l’ultimo turno della fase a gironi: vittorie obbligate e ampiamente alla portata per Nigeria, Egitto e Ghana contro Guinea Bissau, Capo Verde e Mozambico.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo nel posticipo di Premier League tra Brighton e Wolverhampton e in quello di Championship tra Leicester e Ipswich.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Madrid vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Granada-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Nigeria (in Guinea Bissau-Nigeria, Coppa d’Asia, ore 18:00)

• Inter (in Napoli-Inter, Supercoppa Italiana, ore 20:00)

• Ghana (in Mozambico-Ghana, Coppa d’Africa, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Leicester-Ipswich, Championship, ore 21:00

• Jong Ajax-Groningen, Eerste Divisie, ore 20:00

• Napoli-Inter, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brighton-Wolverhampton, Premier League, ore 20:45

• Jong AZ-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Egitto vincente e almeno tre gol complessivi (in Capo Verde-Egitto, Coppa d’Africa, ore 21:00)