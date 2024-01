Gratta e vinci, la chiave era quella giusta: clamoroso

Gratta e vinci, questa coppia fatica ancora a credere a quanto sia incredibile ciò che è successo: una fortunatissima coincidenza.

Michelle Newton è una docente. Insegna storia e religione e non passa giorno senza che ricordi ai suoi studenti che tutto accade per un motivo e mai per caso. Che c’è sempre una ragione ben precisa, se succede qualcosa che non avevamo messo in conto e proprio non ci aspettavamo.

Suo marito John Simpson lavora, invece, come custode della scuola. La coppia abita a Royal Tunbridge Wells, nella contea del Kent, e in queste ore si sta interrogando sullo stesso quesito che Michelle sottopone, a cadenza quotidiana, alle classi presso le quali presta servizio. Non avranno potuto fare a meno, di sicuro, di chiedersi come mai sia successo proprio a loro. Cosa abbiano fatto di così bello ed importante da essere premiati in questo modo. Magari non arriveranno mai ad una risposta, ma la cercheranno per mari e per monti, se necessario.

Sarete probabilmente curiosi di sapere, a questo punto, cosa sia successo loro di così insolito. Iniziamo col dire, quindi, che tra Natale e Capodanno i due piccioncini hanno ben pensato di uscire un po’ e di andare a fare shopping in centro. Al momento di chiudere la porta di casa, si sono accorti di aver perso le chiavi. Si sono messi a cercarle e hanno perso un po’ di tempo, ma poi, per fortuna, le hanno ritrovate e sono usciti, stavolta per davvero.

Gratta e vinci, una serie di fortunati eventi

Prima di raggiungere i negozi di loro interesse, si sono fermati in edicola per acquistare alcune riviste. E, già che c’erano, hanno anche comprato un bel Gratta e vinci, nella speranza di vincere qualche sterlina.

Usciti dal negozio, hanno iniziato a grattare il tagliando e per poco non è preso loro un colpo. Lì dentro c’era ben più di qualche sterlina. C’era un premio stratosferico che avrà addolcito senz’altro l’inizio dell’anno nuovo a questa buffa coppia che vive nella magica contea del Kent. C’erano 250mila sterline, che equivalgono, per intenderci, a poco meno di 300mila euro.

“È stata una giornata folle – hanno raccontato Michelle e John ai funzionari della lotteria – Se non avessimo perso le chiavi, saremmo andati in edicola in un momento diverso e avremmo comprato un gratta e vinci diverso e forse non avremmo mai vinto nulla. Ora potranno estinguere il mutuo acceso per comprare la loro bella casa, ristrutturarla e concedersi anche il viaggio che sognano da una vita: partiranno, cioè, alla volta dell’Australia.