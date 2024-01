Granada-Atletico Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Granada-Atletico Madrid è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo più di 20 giorni l’Atletico Madrid torna a giocare un match di Liga. Per gli uomini di Diego Simeone sono state in ogni caso delle settimane intense: tra Coppa del Re e Supercoppa di Spagna i Colchoneros hanno vissuto un vero e proprio saliscendi di emozioni, dalla vittoria per 3-1 contro il piccolo Lugo alla doppia sfida con i cugini del Real Madrid, la scorsa settimana eliminati dalla coppa nazionale e battuti per la seconda volta in stagione (unica squadra ad avere la meglio sui Blancos di Carlo Ancelotti).

L’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano si è vendicato della sconfitta subita in Supercoppa, avvenuta sette giorni prima a Riad, in Arabia Saudita. Decisivi sempre i supplementari – ormai un classico quando questi due club si ritrovano uno contro l’altro in una gara secca – ma stavolta ad avere la meglio sono stati i biancorossi, guidati da un Griezmann in stato di grazia. Il francese ha realizzato la rete del 3-2 nell’extratime e ad un minuto dalla fine c’ha pensato Riquelme a rendere ancora più pesante la sconfitta per il Real, che in terra saudita l’aveva invece spuntata 5-3. Ora i Colchoneros devono tornare a fare punti in campionato, dove la situazione non è delle migliori.

Lo scorso 3 gennaio l’Atletico si era congedato con una rocambolesca sconfitta con il Girona primo in classifica, capitolando 4-3 in pieno recupero.

E adesso la priorità è riconquistare immediatamente il quarto posto e scavalcare di nuovo l’Athletic Bilbao, che ha tre punti ma anche due partite in più dei madrileni. Tassativa, dunque, la vittoria contro il Granada penultimo in classifica e pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Gli andalusi annaspano ma due giornate fa hanno interrotto il lungo digiuno di vittorie aggiudicandosi lo scontro diretto con il Cadice. Gli uomini allenati dall’uruguagio Alexander Medina non hanno sfigurato neppure con il Betis, che nell’ultimo fine settimana ha prevalso di misura (1-0).

Come vedere Granada-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Granada-Atletico Madrid, valida per la 21esima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara non semplice per l’Atletico Madrid, contro una squadra più viva che mai e a caccia di preziosi punti salvezza. Gli uomini di Simeone dovranno tenere alta la soglia dell’attenzione ma soprattutto archiviare in fretta il successo “copero” con il Real Madrid: la loro vittoria resta assai probabile in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Granada-Atletico Madrid

GRANADA (4-3-3): Batalla; Ricard, Piatkowski, Méndez, Neva; Gumbau, Villar, Sergio Ruiz; Bryan, Boyé, Uzuni.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Morata, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2